В Петербурге умер солист труппы театра музыкальной комедии Виктор Чубаров

"О службе в Театре музкомедии будущий артист мечтал с юных лет. Но профессиональный путь в качестве солиста труппы Виктор Ильич начал только в 1990 году. За минувшие тридцать лет огромное количество ролей было сыграно артистом. При этом, не теряя присущего ему чувства юмора, Виктор Ильич говорил, что из ролей, которые он не успел сыграть, можно было бы составить целый спектакль", - отмечается в сообщении.