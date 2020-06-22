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В Петербурге умер солист труппы театра музыкальной комедии Виктор Чубаров
Солист труппы Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктор Чубаров скончался в возрасте 77 лет, сообщает театр. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:03
культура
культура
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театр музыкальной комедии (санкт-петербург)
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культура, театр, театр музыкальной комедии (санкт-петербург), санкт-петербург

В Петербурге умер солист труппы театра музыкальной комедии Виктор Чубаров

17:33 22.06.2020 (обновлено: 18:03 22.06.2020)
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© Фото : страница Санкт-Петербургского Театра Музыкальной Комедии во ВКонтактеАртист Виктор Чубаров
Артист Виктор Чубаров
© Фото : страница Санкт-Петербургского Театра Музыкальной Комедии во ВКонтакте
Артист Виктор Чубаров . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Солист труппы Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктор Чубаров скончался в возрасте 77 лет, сообщает театр.
"Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии с прискорбием сообщает, что 20 июня 2020 года ушел из жизни солист труппы Виктор Ильич Чубаров (05.04.1943-20.06.2020)", - говорится в сообщении театра в соцсети "ВКонтакте".
"О службе в Театре музкомедии будущий артист мечтал с юных лет. Но профессиональный путь в качестве солиста труппы Виктор Ильич начал только в 1990 году. За минувшие тридцать лет огромное количество ролей было сыграно артистом. При этом, не теряя присущего ему чувства юмора, Виктор Ильич говорил, что из ролей, которые он не успел сыграть, можно было бы составить целый спектакль", - отмечается в сообщении.
Санкт-Петербургский театр музкомедии выражает соболезнования родным и близким артиста.
"Для многих в театре Виктор Ильич был добрым другом и хорошим товарищем. И утрату эту не восполнить", - отмечают в театре.
Чубаров, окончив в 1970 году ЛГИТМиК, вошел в состав труппы ленинградского Театра музыкальной комедии. В 1990 году стал солистом труппы.
О дате и месте прощания с актером театр сообщит позднее.
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КультураКультураТеатрТеатр музыкальной комедии (Санкт-Петербург)Санкт-Петербург
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