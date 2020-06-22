Финское генконсульство в России возобновило прием документов на ряд виз

"Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновляет прием заявлений на получение разрешения на пребывание от трёх категорий заявителей: 1) Ходатайствующие о получении разрешения на пребывание работника или иного вида занятости. 2) Заявления о получении разрешения на пребывание на основании воссоединения семьи. 3) Студенты, чей осенний учебный семестр начнется очно", - говорится в сообщении.