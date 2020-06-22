https://ria.ru/20200622/1573319184.html
Финское генконсульство в России возобновило прием документов на ряд виз
Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновило прием документов на некоторые типы виз, сообщает в понедельник организация на своей странице в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:28
2020-06-22T17:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
финляндия
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200622/1573310289.html
1
финляндия
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, финляндия, санкт-петербург, общество