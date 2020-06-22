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Финское генконсульство в России возобновило прием документов на ряд виз
Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновило прием документов на некоторые типы виз, сообщает в понедельник организация на своей странице в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:28
коронавирус в россии
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финляндия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, финляндия, санкт-петербург, общество

Финское генконсульство в России возобновило прием документов на ряд виз

17:28 22.06.2020
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© Flickr / ninaraКонсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге
© Flickr / ninara
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн - РИА Новости. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновило прием документов на некоторые типы виз, сообщает в понедельник организация на своей странице в Facebook.
Финляндия приостановила выдачу виз в России в марте из-за пандемии коронавируса.
"Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновляет прием заявлений на получение разрешения на пребывание от трёх категорий заявителей: 1) Ходатайствующие о получении разрешения на пребывание работника или иного вида занятости. 2) Заявления о получении разрешения на пребывание на основании воссоединения семьи. 3) Студенты, чей осенний учебный семестр начнется очно", - говорится в сообщении.
О начале оформления туристических виз не сообщается. Финско-российская граница закрыта для туризма до 14 июля, сообщал ранее кабмин Финляндии.
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