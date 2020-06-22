В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5513

"Начиная с 30 апреля (в этот день Таджикистан официально признал наличие коронавируса в стране) по 22 июня в Таджикистане у 5513 человек был диагностирован COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 56 человек", - сказал он. По его словам, 4039 человек или 73,2% заболевших с коронавирусом были вылечены, 52 пациента скончались.