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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573319017.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5513
Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане в понедельник достигло 5513 человек, за сутки выявили еще 56 заболевших, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:27
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5513

17:27 22.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДУШАНБЕ, 22 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане в понедельник достигло 5513 человек, за сутки выявили еще 56 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты.
"Начиная с 30 апреля (в этот день Таджикистан официально признал наличие коронавируса в стране) по 22 июня в Таджикистане у 5513 человек был диагностирован COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 56 человек", - сказал он. По его словам, 4039 человек или 73,2% заболевших с коронавирусом были вылечены, 52 пациента скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
За последние сутки 44 человека, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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