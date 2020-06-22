В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5513

ДУШАНБЕ, 22 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане в понедельник достигло 5513 человек, за сутки выявили еще 56 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты.
"Начиная с 30 апреля (в этот день Таджикистан официально признал наличие коронавируса в стране) по 22 июня в Таджикистане у 5513 человек был диагностирован COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 56 человек", - сказал он. По его словам, 4039 человек или 73,2% заболевших с коронавирусом были вылечены, 52 пациента скончались.
За последние сутки 44 человека, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.