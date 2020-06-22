Заседание по делу обвиняемого в убийстве Соколова пройдет 29 июня

На заседании суда в понедельник были заслушаны показания свидетелей. В частности, согласно показаниям врача скорой помощи Игоря Квактуна, который оказывал помощь вытащенному из реки Соколову, пистолет в куртке обвиняемого увидели перед отъездом полиции.

"Сотруднику полиции было сказано, что у больного пистолет, возможно, боевой… Сотрудник полиции расстегнул его рюкзак, увидел там пакет. Отшатнулся, потому что там – руки. Мы попросили сотрудника полиции находиться в машине. Соколова пристегнули наручниками к носилкам", - рассказал врач.

По его словам, во время осмотра Соколов был в возбужденном состоянии, не оценивал окружающую обстановку. "В этот момент мы это связывали с тем, что после нахождения в холодной воде это состояние вполне объяснимо", - рассказал Квактун.