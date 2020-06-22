Заседание по делу обвиняемого в убийстве Соколова пройдет 29 июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Заседание по делу обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова продолжится 29 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
"Заседание по делу Соколова будет продолжено 29 июня", - сказала судья Юлия Максименко.
На заседании суда в понедельник были заслушаны показания свидетелей. В частности, согласно показаниям врача скорой помощи Игоря Квактуна, который оказывал помощь вытащенному из реки Соколову, пистолет в куртке обвиняемого увидели перед отъездом полиции.
17 июня, 16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
"Сотруднику полиции было сказано, что у больного пистолет, возможно, боевой… Сотрудник полиции расстегнул его рюкзак, увидел там пакет. Отшатнулся, потому что там – руки. Мы попросили сотрудника полиции находиться в машине. Соколова пристегнули наручниками к носилкам", - рассказал врач.
По его словам, во время осмотра Соколов был в возбужденном состоянии, не оценивал окружающую обстановку. "В этот момент мы это связывали с тем, что после нахождения в холодной воде это состояние вполне объяснимо", - рассказал Квактун.