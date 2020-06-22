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В ГД внесли проект о денонсации соглашения с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:39
михаил мишустин
госдума рф
казахстан
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил мишустин, госдума рф, казахстан, политика

В ГД внесли проект о денонсации соглашения с Казахстаном по РЛС "Балхаш"

17:19 22.06.2020 (обновлено: 17:39 22.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкРадиолокациооная станция
Радиолокациооная станция
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Радиолокациооная станция. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что премьер РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения.
Радиолокационная станция
Вчера, 13:37
Эксперт прокомментировал отказ России от РЛС "Балхаш" в Казахстане
"Денонсировать соглашение между правительством Российской̆ Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в проекте закона.
В пояснительной записке отмечается, что имущество РФ до окончания действия соглашения будет вывезено на территорию Российской Федерации. Соглашение может быть денонсировано любой стороной с уведомлением не менее чем за шесть месяцев до окончания первоначального пятилетнего или очередного трехлетнего периода его действия. "Таким образом, в случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения до 16 июня 2020 г., его действие прекратится 16 декабря 2020 года", - говорится в материалах.
Константин Сивков
Вчера, 13:27
Эксперт оценил отказ России от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане
В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.
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Михаил МишустинГосдума РФКазахстанПолитика
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