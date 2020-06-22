Власти и жители ЛНР возложили цветы к монументу жертвам ВОВ

ЛУГАНСК, 22 июня - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты народного совета, народная милиция и другие жители ЛНР возложили цветы к Пилону Славы в Луганске и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).
© Фото : Администрация главы ЛНРВозложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
© Фото : Администрация главы ЛНР
Возложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
"Сегодняшний день мы начали не только с данного мероприятия, он начался с 4.00 (совпадает с мск - ред.) акцией "Свеча памяти" и продолжается теперь официальными мероприятиями в нашей республике. Значимость этой даты невозможно переоценить – это наша история, история наших семей, наших родных и близких. Но эту историю уже много лет пытаются переписать или подменить, подменить нашу правду. Поэтому очень важно собираться здесь в этот день", - сказал журналистам председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Глава ЛНР вместе с присутствующими на мероприятии возложил цветы к Пилону Славы. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.