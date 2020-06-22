Власти и жители ЛНР возложили цветы к монументу жертвам ВОВ

"Сегодняшний день мы начали не только с данного мероприятия, он начался с 4.00 (совпадает с мск - ред.) акцией "Свеча памяти" и продолжается теперь официальными мероприятиями в нашей республике. Значимость этой даты невозможно переоценить – это наша история, история наших семей, наших родных и близких. Но эту историю уже много лет пытаются переписать или подменить, подменить нашу правду. Поэтому очень важно собираться здесь в этот день", - сказал журналистам председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.