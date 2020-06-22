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Власти и жители ЛНР возложили цветы к монументу жертвам ВОВ
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты народного совета, народная милиция и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:35
леонид пасечник
луганская народная республика
луганск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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леонид пасечник, луганская народная республика, луганск

Власти и жители ЛНР возложили цветы к монументу жертвам ВОВ

17:07 22.06.2020 (обновлено: 17:35 22.06.2020)
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© Фото : Администрация главы ЛНРВозложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
Возложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
© Фото : Администрация главы ЛНР
Возложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
ЛУГАНСК, 22 июня - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители правительства республики, депутаты народного совета, народная милиция и другие жители ЛНР возложили цветы к Пилону Славы в Луганске и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война (1941-1945), освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).
© Фото : Администрация главы ЛНРВозложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
Возложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
© Фото : Администрация главы ЛНР
Возложение цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Луганске
"Сегодняшний день мы начали не только с данного мероприятия, он начался с 4.00 (совпадает с мск - ред.) акцией "Свеча памяти" и продолжается теперь официальными мероприятиями в нашей республике. Значимость этой даты невозможно переоценить – это наша история, история наших семей, наших родных и близких. Но эту историю уже много лет пытаются переписать или подменить, подменить нашу правду. Поэтому очень важно собираться здесь в этот день", - сказал журналистам председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Глава ЛНР вместе с присутствующими на мероприятии возложил цветы к Пилону Славы. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
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