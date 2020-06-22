Голикова прокомментировала сообщения о повышении НДФЛ для богатых

Голикова отметила, что, по данным налоговой службы, высокие зарплаты в России получает малый процент населения. По ее словам, от региона к региону уровень средних зарплат очень разный, средняя зарплата по РФ составляет около 47 тысяч рублей.

"А вот 47 тысяч на 12 помножить - это много? Это мало. Поэтому когда вы говорите о двух миллионах, для российского гражданина два миллиона - это очень много, многие и миллиона-то в год не получают", - добавила она, отметив, что это очень чувствительная тема для россиян.