Голикова прокомментировала сообщения о повышении НДФЛ для богатых

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. При принятии решения о повышении НДФЛ надо учитывать различие зарплат в каждом регионе, и в первую очередь речь должна идти о справедливости по отношению к людям, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"У нас много разных подходов обсуждается, я бы сказала, что всегда на первый план выходит такое понятие как справедливость, и в этом смысле, конечно, речь идет о каких-то более высоких зарплатах, если уж эту тему в принципе обсуждать", - сказала Голикова в интервью в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос, обсуждается ли в правительстве введение прогрессивного налога.
Голикова отметила, что, по данным налоговой службы, высокие зарплаты в России получает малый процент населения. По ее словам, от региона к региону уровень средних зарплат очень разный, средняя зарплата по РФ составляет около 47 тысяч рублей.
"А вот 47 тысяч на 12 помножить - это много? Это мало. Поэтому когда вы говорите о двух миллионах, для российского гражданина два миллиона - это очень много, многие и миллиона-то в год не получают", - добавила она, отметив, что это очень чувствительная тема для россиян.
"Я думаю, что следует думать всегда о справедливости по отношению к нашим людям ", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, следует ли думать о повышении НДФЛ или нет.
Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%. Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих, сообщили РИА Новости в минувшую пятницу в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. В законопроекте предлагаются следующие ставки НДФЛ: для граждан с доходами до 24 миллионов рублей в год – 13%; с доходами свыше 24 миллионов рублей, но не более 100 миллионов рублей – 15%; с доходами свыше 100 миллионов рублей, но не более 250 миллионов рублей – 17%; с доходами свыше 250 миллионов рублей – 18%.
В среду журнал Forbes писал, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ. Среди возможных вариантов – повышение с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей, и отмена этого налога для россиян с низким уровнем дохода. В пресс-службе правительства РИА Новости сказали, что такая идея в кабмине не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что эта мера обсуждается на экспертном уровне, но окончательных решений пока нет.