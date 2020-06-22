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Помпео призвал Китай освободить обвиненных в шпионаже канадцев
Госсекретарь США Майк Помпео назвал обвинения граждан Канады в шпионаже, предъявленные китайскими властями, политически мотивированными и беспочвенными. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:00
майк помпео
канада
китай
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в мире
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канада
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
майк помпео, канада, китай, сша, в мире

Помпео призвал Китай освободить обвиненных в шпионаже канадцев

17:00 22.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал обвинения граждан Канады в шпионаже, предъявленные китайскими властями, политически мотивированными и беспочвенными.
"США крайне обеспокоены решением Китайской Народной Республики (КНР) выдвинуть официальные обвинения против канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Эти обвинения политически мотивированы и абсолютно беспочвенны. Соединенные Штаты поддерживают Канаду, призывая Пекин немедленно освободить этих двух мужчин, и отвергают использование этих неоправданных задержаний для принуждения Канады", - говорится в заявлении госсекретаря.
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Кроме того, Помпео призвал немедленно предоставить консульский доступ для властей Канады к задержанным гражданам в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, поскольку Китай "уже почти шесть месяцев запрещает такой доступ, а мир ничего не знает о состоянии этих двух канадцев".
Ранее китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что канадцев арестовали в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
В середине мая МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну. В прошлую пятницу стало известно, что прокуратура Китая предъявила официальные обвинения Ковригу и Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности.
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326001218
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