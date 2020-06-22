Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург

"Сегодня вывозной рейс U6-8958 по маршруту Душанбе - Новосибирск - Екатеринбург вылетел из аэропорта Душанбе в 17.04 местного времени (15.04 мск). Всего на рейс зарегистрировалось 218 пассажиров, 115 летят до Новосибирска (101 взрослый и 8 детей) и 103 до Екатеринбурга (94 взрослых и 7 детей)", - говорится в сообщении.