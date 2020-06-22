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Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург
Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с 218 пассажирами на борту вылетел из столицы Таджикистана Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:53
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург

16:53 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с 218 пассажирами на борту вылетел из столицы Таджикистана Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Сегодня вывозной рейс U6-8958 по маршруту Душанбе - Новосибирск - Екатеринбург вылетел из аэропорта Душанбе в 17.04 местного времени (15.04 мск). Всего на рейс зарегистрировалось 218 пассажиров, 115 летят до Новосибирска (101 взрослый и 8 детей) и 103 до Екатеринбурга (94 взрослых и 7 детей)", - говорится в сообщении.
Ожидается, что рейс прибудет в новосибирский аэропорт "Толмачево" в 22.01 (18.01 мск), а в аэропорту "Кольцово" уральской столицы самолет должен сесть в 00.14 (22.14 мск).
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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