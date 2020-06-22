В Верхневолжье проходят мероприятия в связи с Днем памяти и скорби

ТВЕРЬ, 22 июн - РИА Новости. Тверская область в День памяти и скорби присоединилась к Всероссийской минуте молчания, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим выражением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Поколение победителей всегда будет для нас примером честного и бескорыстного служения России", – сказал губернатор области Игорь Руденя в обращении к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Тверской области.
По его словам, сегодня общий долг – защитить и сохранить историческую правду о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
В понедельник в Тверской области проходят памятные мероприятия. В онлайн-формате организованы концерты, виртуальные выставки, различные акции.