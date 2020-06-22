В Верхневолжье проходят мероприятия в связи с Днем памяти и скорби

"Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим выражением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Поколение победителей всегда будет для нас примером честного и бескорыстного служения России", – сказал губернатор области Игорь Руденя в обращении к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Тверской области.