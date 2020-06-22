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Тверская область
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В Верхневолжье проходят мероприятия в связи с Днем памяти и скорби
Тверская область в День памяти и скорби присоединилась к Всероссийской минуте молчания, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:52
тверская область
великая отечественная война (1941-1945)
тверская область
общество
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353
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великая отечественная война (1941-1945), тверская область, общество

В Верхневолжье проходят мероприятия в связи с Днем памяти и скорби

16:52 22.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Верхневолжье проходят мероприятия в связи с Днем памяти и скорби
В Верхневолжье проходят мероприятия в связи с Днем памяти и скорби
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 22 июн - РИА Новости. Тверская область в День памяти и скорби присоединилась к Всероссийской минуте  молчания, сообщает пресс-служба областного правительства. 
"Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим выражением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Поколение победителей всегда будет для нас примером честного и бескорыстного служения России", – сказал губернатор области Игорь Руденя в обращении к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Тверской области.
По его словам, сегодня общий долг – защитить и сохранить историческую правду о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 
В понедельник в Тверской области проходят памятные мероприятия. В онлайн-формате организованы концерты, виртуальные выставки, различные акции.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
Вчера, 06:45
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
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Тверская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Тверская областьОбщество
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