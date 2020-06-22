https://ria.ru/20200622/1573316452.html
Францию на параде Победы в Москве представит посол Пьер Леви
Францию на параде Победы в Москве 24 июня представит посол этой страны в России Пьер Леви, сообщили РИА Новости во французском посольстве в Москве. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:47
2020-06-22T18:38
75 лет великой победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
москва
франция
в мире
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https://cdn24.img.ria.ru/images/156348/25/1563482562_0:120:1152:768_1400x0_80_0_0_783153be849722279bdfbd6b46468a2f.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572941955.html
https://ria.ru/20200531/1572248150.html
1
москва
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156348/25/1563482562_0:120:1152:768_1400x0_80_0_0_783153be849722279bdfbd6b46468a2f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, франция, в мире