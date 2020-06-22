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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573316452.html
Францию на параде Победы в Москве представит посол Пьер Леви
Францию на параде Победы в Москве 24 июня представит посол этой страны в России Пьер Леви, сообщили РИА Новости во французском посольстве в Москве. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:38
75 лет великой победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
москва
франция
в мире
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москва
франция
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, франция, в мире

Францию на параде Победы в Москве представит посол Пьер Леви

16:47 22.06.2020 (обновлено: 18:38 22.06.2020)
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© Фото : Ambassade de France à VarsovieПьер Леви
Пьер Леви
© Фото : Ambassade de France à Varsovie
Пьер Леви. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Францию на параде Победы в Москве 24 июня представит посол этой страны в России Пьер Леви, сообщили РИА Новости во французском посольстве в Москве.
"Французский посол в России Пьер Леви будет представлять Францию во время парада Победы", - сказали во французской дипмиссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
15 июня, 12:56
Во Франции объяснили, почему Макрон не приедет на Парад Победы
Ранее в пресс-службе Елисейского дворца РИА Новости сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от России на парад в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Красная площадь в Москве
31 мая, 13:4575 лет Великой Победы
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
3200014
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МоскваФранцияВ мире
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