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В ДНР надеются, что пропуск через КПП в Донбассе начнется без провокаций
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила надежду, что возобновление пропуска... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:46
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецкая область, в мире

В ДНР надеются, что пропуск через КПП в Донбассе начнется без провокаций

16:46 22.06.2020
3022
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила надежду, что возобновление пропуска людей через КПП в Донбассе на территорию ДНР, запланированное на 25 июня, начнется без провокаций со стороны Киева.
В марте из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. С 22 июня ДНР начала пропускать людей через КПП "Еленовка" на подконтрольную Киеву территорию. В МИД республики заявляли, что с 25 июня планируется начать пропуск желающих въехать на территорию ДНР, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
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"Мы приветствуем тот факт, что украинские власти не пошли по привычному пути и все же приняли гуманное решение пропускать людей со стороны КПВВ "Новотроицкое", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Полпред ДНР выразила благодарность международным организациям, "оказавшим влияние на представителей Киева". "Надеемся, что следующий этап возобновления работы КПВВ "Еленовка" – пропуск желающих въехать на территорию республики согласно спискам межведомственного штаба – также начнется без провокаций с украинской стороны", - заявила Никонорова.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВ мире
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