В ДНР надеются, что пропуск через КПП в Донбассе начнется без провокаций

В марте из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. С 22 июня ДНР начала пропускать людей через КПП "Еленовка" на подконтрольную Киеву территорию. В МИД республики заявляли, что с 25 июня планируется начать пропуск желающих въехать на территорию ДНР, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.