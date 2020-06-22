"Роскосмос" показал, как тень от солнечного затмения проходит по Земле

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" номер 2 снял прохождение тени от кольцевого солнечного затмения по земной поверхности, динамическое изображение опубликовано в микроблоге "Роскосмоса" в Twitter.
Как ранее сообщил Московский планетарий, кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, могли наблюдать 21 июня в Центральноафриканской Республике, Конго и Эфиопии, к югу от Пакистана и Северной Индии, и в Китае. С территории России можно было видеть только частное затмение, когда Луна закрывает Солнце не полностью.
"Российский космический аппарат "Электро-Л" номер 2 с высоты 36 000 километров запечатлел прохождение тени по поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения, которое состоялось 21 июня", - говорится в сообщении госкорпорации.
Российский космический аппарат #ЭлектроЛ № 2 с высоты 36 000 км запечатлел прохождение тени по поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения, которое состоялось 21 июня ☀#затмение2020 #затмение #солнечноезатмение pic.twitter.com/akVyRNXoA6— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 22, 2020
На изображении видно, как тень от солнечного затмения проходит с запада на восток от Восточной Африки до Юго-Восточной Азии.
Спутник "Электро-Л" номер 2 был выведен на орбиту в декабре 2015 года и в настоящее время работает на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров) в точке 76 градусов восточной долготы, расположенной над Индийским океаном.