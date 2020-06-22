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"Роскосмос" показал, как тень от солнечного затмения проходит по Земле
Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" номер 2 снял прохождение тени от кольцевого солнечного затмения по земной поверхности, динамическое... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:35
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"Роскосмос" показал, как тень от солнечного затмения проходит по Земле

16:20 22.06.2020 (обновлено: 16:35 22.06.2020)
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© РоскосмосСтоп-кадр динамического изображения прохождения тени от кольцевого солнечного затмения по земной поверхности, снятого спутником "Электро-Л" №2
Стоп-кадр динамического изображения прохождения тени от кольцевого солнечного затмения по земной поверхности, снятого спутником Электро-Л №2
© Роскосмос
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" номер 2 снял прохождение тени от кольцевого солнечного затмения по земной поверхности, динамическое изображение опубликовано в микроблоге "Роскосмоса" в Twitter.
Как ранее сообщил Московский планетарий, кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, могли наблюдать 21 июня в Центральноафриканской Республике, Конго и Эфиопии, к югу от Пакистана и Северной Индии, и в Китае. С территории России можно было видеть только частное затмение, когда Луна закрывает Солнце не полностью.
"Российский космический аппарат "Электро-Л" номер 2 с высоты 36 000 километров запечатлел прохождение тени по поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения, которое состоялось 21 июня", - говорится в сообщении госкорпорации.
На изображении видно, как тень от солнечного затмения проходит с запада на восток от Восточной Африки до Юго-Восточной Азии.
Спутник "Электро-Л" номер 2 был выведен на орбиту в декабре 2015 года и в настоящее время работает на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров) в точке 76 градусов восточной долготы, расположенной над Индийским океаном.
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Новосибирске
21 июня, 22:01
Астронавт сфотографировал с борта МКС тень от затмения на Земле
1420020
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