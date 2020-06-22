"Роскосмос" показал, как тень от солнечного затмения проходит по Земле

"Российский космический аппарат "Электро-Л" номер 2 с высоты 36 000 километров запечатлел прохождение тени по поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения, которое состоялось 21 июня", - говорится в сообщении госкорпорации.

Спутник "Электро-Л" номер 2 был выведен на орбиту в декабре 2015 года и в настоящее время работает на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров) в точке 76 градусов восточной долготы, расположенной над Индийским океаном.