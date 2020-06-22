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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573312839.html
Пресс-секретаря президента Казахстана выписали из больницы
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали выписался из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщил он РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
казахстан
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, казахстан, в мире

Пресс-секретаря президента Казахстана выписали из больницы

16:00 22.06.2020
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© Sputnik / Абзал Калиев Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали
© Sputnik / Абзал Калиев
АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали выписался из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщил он РИА Новости.
О заражении коронавирусом пресс-секретарь Токаева сообщил 6 июня.
"Выписался сегодня. В заключении указано, что мое состояние улучшилось. Иду на поправку. У меня диагностировали коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Была двусторонняя полисегментарная пневмония. В течение пяти дней находился в реанимационном отделении", - сообщил он.
По словам Курмангали, он будет находиться на жестком карантине у себя дома под наблюдением врачей с минимальным контактом с членами семьи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКазахстанВ мире
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