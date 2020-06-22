Пресс-секретаря президента Казахстана выписали из больницы

АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали выписался из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщил он РИА Новости.
О заражении коронавирусом пресс-секретарь Токаева сообщил 6 июня.
"Выписался сегодня. В заключении указано, что мое состояние улучшилось. Иду на поправку. У меня диагностировали коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Была двусторонняя полисегментарная пневмония. В течение пяти дней находился в реанимационном отделении", - сообщил он.
По словам Курмангали, он будет находиться на жестком карантине у себя дома под наблюдением врачей с минимальным контактом с членами семьи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.