Пресс-секретаря президента Казахстана выписали из больницы

"Выписался сегодня. В заключении указано, что мое состояние улучшилось. Иду на поправку. У меня диагностировали коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Была двусторонняя полисегментарная пневмония. В течение пяти дней находился в реанимационном отделении", - сообщил он.