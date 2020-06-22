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Генерал ФСБ прокомментировал задержание курского полицейского за измену
Генерал ФСБ Александр Михайлов предположил, что задержанный за госизмену начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков мог в будущем... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:00
задержание курского полицейского за госизмену
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курская область
украина
безопасность
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задержание курского полицейского за госизмену, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область, украина, безопасность

Генерал ФСБ прокомментировал задержание курского полицейского за измену

15:57 22.06.2020 (обновлено: 16:00 22.06.2020)
6002
© Фото : УМВД России по Курской областиВрио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
© Фото : УМВД России по Курской области
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Генерал ФСБ Александр Михайлов предположил, что задержанный за госизмену начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков мог в будущем оказать содействие разведывательно-диверсионным группам Украины.
Ранее ФСБ заявила, что Борзенков задержан за передачу Службе безопасности Украины секретных сведений, составляющих гостайну. Лефортовский суд Москвы арестовал его 20 июня. Представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что Борзенков работал начальником ОМВД России по Золотухинскому району чуть больше двух месяцев, он отстранен от должности и будет уволен из полиции.
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"Приобретая такого рода агента, можно было обеспечить сопровождение других действий, которые могли бы проводить украинские спецслужбы на территории Российской Федерации. И плюс ко всему не исключаю, что вопрос ставился пролонгированно, не исключаю, что его могли в последующем использовать в качестве резидента и он мог создавать вокруг себя соответствующую агентурную сеть. Он мог быть человек, оказывающий содействие различным разведывательно-диверсионным группам, проникающим на территорию России с Украины. И могли его рассматривать как человека, который может продвинуться куда-то дальше, и тогда он будет полезным для разведки уже в широком смысле слова", - сказал Михайлов.
"Сложно судить, на какой основе его завербовали, потому что там много различного рода приемов. Я исключаю только один элемент вербовки – это идейно-политическая. Либо это были деньги, которые ему предложили, либо это был какой-то компромат, который позволил склонить этого человека на сторону СБУ", - добавил член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия".
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Задержание курского полицейского за госизменуРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Курская областьУкраинаБезопасность
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