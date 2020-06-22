Генерал ФСБ прокомментировал задержание курского полицейского за измену

Ранее ФСБ заявила, что Борзенков задержан за передачу Службе безопасности Украины секретных сведений, составляющих гостайну. Лефортовский суд Москвы арестовал его 20 июня. Представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что Борзенков работал начальником ОМВД России по Золотухинскому району чуть больше двух месяцев, он отстранен от должности и будет уволен из полиции.