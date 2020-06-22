ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

© Фото : УМВД России по Курской области Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.

В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождения.

По данным контрразведки, его привлекло "к конфиденциальному сотрудничеству" одно из подразделений Службы безопасности Украины , полицейский "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

По статье о госизмене может грозить до 20 лет заключения.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко, Борзенкова отправили в СИЗО на два месяца еще в субботу.

Ситуацию прокомментировали в управлении МВД по региону. Там отметили, что речь идет о начальнике ОМВД по Золотухинскому району Курской области.

"По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности", — добавили в управлении.