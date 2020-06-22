https://ria.ru/20200622/1573298085.html
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:31
2020-06-22T22:18
задержание курского полицейского за госизмену
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курская область
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572939330.html
Владимир Середин
Дело тут даже не в ведомстве, дело тут в самом человеке!
527
Александр Максименко
Что это за накрутки в топе? Первая не понятно вообще о чем, а вторую писал или иностранец или двоечник пятикласник. И я не смог найти их в коментах. Что за козья морда? У вас тоже так?!
173
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курская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание курского полицейского за госизмену, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская область, происшествия
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ФСБ
сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области
по подозрению в госизмене.
В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождения.
По данным контрразведки, его привлекло "к конфиденциальному сотрудничеству" одно из подразделений Службы безопасности Украины
, полицейский "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".
По статье о госизмене может грозить до 20 лет заключения.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко, Борзенкова отправили в СИЗО на два месяца еще в субботу.
Ситуацию прокомментировали
в управлении МВД по региону. Там отметили, что речь идет о начальнике ОМВД по Золотухинскому району Курской области.
"По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности", — добавили в управлении.
Представитель регионального УМВД уточнила РИА Новости, что Борзенков работал на своем посту с 15 апреля 2020 года, до этого он возглавлял отдел полиции Солнцевского района Курской области.