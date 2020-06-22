В Минкомсвязи напомнили, что Telegram был заблокирован по решению суда

"Наше министерство никогда не предпринимало попыток блокировать Telegram, и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций никогда не предпринимало ни шагов по блокировке Telegram, ни выступало с подобного рода инициативами. Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия", - рассказал Волин в рамках онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020" клуба "Валдай".