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В Минкомсвязи напомнили, что Telegram был заблокирован по решению суда
Минкомсвязь РФ никогда не предпринимала попыток блокировать Telegram и не выступала с подобными инициативами, это было решение суда, сообщил замглавы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:51
россия
ситуация вокруг telegram
возможная блокировка telegram
международный дискуссионный клуб "валдай"
telegram (приложение)
алексей волин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, ситуация вокруг telegram, возможная блокировка telegram, международный дискуссионный клуб "валдай", telegram (приложение), алексей волин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, общество

В Минкомсвязи напомнили, что Telegram был заблокирован по решению суда

15:51 22.06.2020
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© Depositphotos / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© Depositphotos / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ никогда не предпринимала попыток блокировать Telegram и не выступала с подобными инициативами, это было решение суда, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.
"Наше министерство никогда не предпринимало попыток блокировать Telegram, и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций никогда не предпринимало ни шагов по блокировке Telegram, ни выступало с подобного рода инициативами. Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия", - рассказал Волин в рамках онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020" клуба "Валдай".
Говоря про отмену блокировки, Волин отметил, что это решение также принималось не министерством, а Роскомнадзором и прокуратурой.
"Опять-таки, нашего министерства в качестве участника процесса здесь не было", - отметил Волин.
Роскомнадзор в четверг сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
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РоссияСитуация вокруг TelegramВозможная блокировка TelegramМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Telegram (приложение)Алексей ВолинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФОбщество
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