Грудные дети в Багеровском рву: как нацисты зверски казнили жителей Керчи

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гитлеровские оккупанты в конце 1941 года, перед тем как их первый раз выбили из Керчи советские войска, устроили чудовищную казнь мирных жителей города, не щадив при этом даже грудных детей, свидетельствует один из документов, рассекреченных УФСБ по республике Крым и городу Севастополю, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В День памяти и скорби эти материалы переданы в государственный архив республики. Среди них - свидетельские показания уроженца Керчи Михаила Калиниченко сотрудникам КГБ СССР , данные им в 1970 году.

Калиниченко до войны был капитаном судна керченского рыбкомбината. В 1941 году после занятия Керчи оккупантами он оказался в Севастополе , а когда Керчь в первый раз была освобождена советскими войсками, Калиниченко в марте 1942 года возвратился в свой родной город. Там его в числе других мужчин через военкомат направили помочь населению Керчи перезахоронить трупы расстрелянных советских граждан, расстрелянных в конце 1941 года в Багеровском рву.

"Когда нас привели к этому месту, я увидел страшную картину, от которой пришел в ужас. Ров длиною более километра, глубиной более двух метров и шириной около четырех метров был переполнен человеческими изувеченными трупами", - рассказал Калиниченко. "Среди трупов были старики, женщины и даже грудные дети. Я видел труп женщины, которая прижала к груди своего ребенка, замотанного в белую простынку. Родные и близкие отыскивали среди этой груды трупов своих", - вспоминал свидетель.

"На всей протяженности рва я видел много пришедших людей, которые рыдали, видя эту ужасающую картину. Все увиденное я не мог перенести и попросил сотрудника военкомата дать мне другую работу", - говорил Калиниченко.