https://ria.ru/20200622/1573311306.html
Грудные дети в Багеровском рву: как нацисты зверски казнили жителей Керчи
Гитлеровские оккупанты в конце 1941 года, перед тем как их первый раз выбили из Керчи советские войска, устроили чудовищную казнь мирных жителей города, не... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:43
2020-06-22T16:58
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без срока давности
керчь
великая отечественная война (1941-1945)
республика крым
севастополь
общество
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керчь
республика крым
севастополь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
без срока давности, керчь, великая отечественная война (1941-1945), республика крым, севастополь, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гитлеровские оккупанты в конце 1941 года, перед тем как их первый раз выбили из Керчи советские войска, устроили чудовищную казнь мирных жителей города, не щадив при этом даже грудных детей, свидетельствует один из документов, рассекреченных УФСБ по республике Крым и городу Севастополю, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В День памяти и скорби эти материалы переданы в государственный архив республики. Среди них - свидетельские показания уроженца Керчи
Михаила Калиниченко сотрудникам КГБ СССР
, данные им в 1970 году.
Калиниченко до войны был капитаном судна керченского рыбкомбината. В 1941 году после занятия Керчи оккупантами он оказался в Севастополе
, а когда Керчь в первый раз была освобождена советскими войсками, Калиниченко в марте 1942 года возвратился в свой родной город. Там его в числе других мужчин через военкомат направили помочь населению Керчи перезахоронить трупы расстрелянных советских граждан, расстрелянных в конце 1941 года в Багеровском рву.
"Когда нас привели к этому месту, я увидел страшную картину, от которой пришел в ужас. Ров длиною более километра, глубиной более двух метров и шириной около четырех метров был переполнен человеческими изувеченными трупами", - рассказал Калиниченко. "Среди трупов были старики, женщины и даже грудные дети. Я видел труп женщины, которая прижала к груди своего ребенка, замотанного в белую простынку. Родные и близкие отыскивали среди этой груды трупов своих", - вспоминал свидетель.
"На всей протяженности рва я видел много пришедших людей, которые рыдали, видя эту ужасающую картину. Все увиденное я не мог перенести и попросил сотрудника военкомата дать мне другую работу", - говорил Калиниченко.
Багеровский ров - противотанковый ров времен войны возле поселка Багерово на северо-западе Керчи. В 1941-1942 годах здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи. Материалы об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.