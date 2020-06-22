https://ria.ru/20200622/1573310945.html
В Минкомсвязи напомнили, что в России никогда не запрещали Telegram
В России никогда не было запрета на использование Telegram, было только решение о его технической блокировке, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:36
2020-06-22T15:58
россия
ситуация вокруг telegram
возможная блокировка telegram
telegram
алексей волин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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https://ria.ru/20200622/1573312345.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация вокруг telegram, возможная блокировка telegram, telegram, алексей волин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество