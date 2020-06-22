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В Минкомсвязи напомнили, что в России никогда не запрещали Telegram
В России никогда не было запрета на использование Telegram, было только решение о его технической блокировке, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:58
россия
ситуация вокруг telegram
возможная блокировка telegram
telegram
алексей волин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, ситуация вокруг telegram, возможная блокировка telegram, telegram, алексей волин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество

В Минкомсвязи напомнили, что в России никогда не запрещали Telegram

15:36 22.06.2020 (обновлено: 15:58 22.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В России никогда не было запрета на использование Telegram, было только решение о его технической блокировке, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
"В России никогда не было запрета людям пользоваться Telegram, было решение о том, что он должен быть технически заблокирован. Но никто никогда не принимал решения, что им нельзя пользоваться. Поэтому те, кто был в состоянии воспользоваться этим ресурсом или могли обойти блокировку, им пользовались", - сказал Волин в рамках онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020" клуба "Валдай".
Логотип мессенджера Telegram
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РоссияСитуация вокруг TelegramВозможная блокировка TelegramTelegramАлексей ВолинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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