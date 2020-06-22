В Минкомсвязи напомнили, что в России никогда не запрещали Telegram

"В России никогда не было запрета людям пользоваться Telegram, было решение о том, что он должен быть технически заблокирован. Но никто никогда не принимал решения, что им нельзя пользоваться. Поэтому те, кто был в состоянии воспользоваться этим ресурсом или могли обойти блокировку, им пользовались", - сказал Волин в рамках онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020" клуба "Валдай".