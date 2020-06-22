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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200622/1573310442.html
Камчатка направит "Единую субсидию" на ремонт дорог, медицину и спорт
Власти Камчатки направят средства в размере 2,4 миллиарда рублей, выделяемые в рамках федеральной программы "Единая субсидия", на реализацию 31 проекта в крае;... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:30
камчатский край
юрий трутнев
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий трутнев

Камчатка направит "Единую субсидию" на ремонт дорог, медицину и спорт

15:30 22.06.2020
71
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Власти Камчатки направят средства в размере 2,4 миллиарда рублей, выделяемые в рамках федеральной программы "Единая субсидия", на реализацию 31 проекта в крае; такое решение было согласовано на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Как отметил врио губернатора края Владимир Солодов, с помощью этих средств "можно решить серьезные проблемы для повышения качества жизни на Камчатке".
"В первую очередь, это значимые вопросы здравоохранения - оснащение и благоустройство наших больниц, а также ремонт дорог и другие важные задачи", - привел собеседник агентства слова Солодова на заседании.
Он добавил, что предложенные мероприятия учитывают запросы и пожелания населения.
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе
10 июня, 14:21Камчатский край
Крупный тепличный комплекс начинают строить на Камчатке
Так, 1,3 миллиарда рублей направят на ремонт трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково, дорог в краевой столице, а также в городах Вилючинск и Елизово. Пятьсот миллионов рублей пойдут на закупку оборудования для 15 больниц и благоустройство их территорий. Еще 202 миллиона рублей планируется израсходовать на строительство дополнительного корпуса к школе и детского сада в Петропавловске, более 126 миллионов рублей - на создание инфраструктуры в новых домах для многодетных семей в Елизово, 81 миллион рублей - на модернизацию горнолыжных подъемников и строительство семи открытых площадок для занятий спортом. Кроме того, десять миллионов рублей руководство региона направит на благоустройство парка "Сказка" в Елизово.
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Камчатский крайЮрий Трутнев
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