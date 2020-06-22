Камчатка направит "Единую субсидию" на ремонт дорог, медицину и спорт

Так, 1,3 миллиарда рублей направят на ремонт трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково, дорог в краевой столице, а также в городах Вилючинск и Елизово. Пятьсот миллионов рублей пойдут на закупку оборудования для 15 больниц и благоустройство их территорий. Еще 202 миллиона рублей планируется израсходовать на строительство дополнительного корпуса к школе и детского сада в Петропавловске, более 126 миллионов рублей - на создание инфраструктуры в новых домах для многодетных семей в Елизово, 81 миллион рублей - на модернизацию горнолыжных подъемников и строительство семи открытых площадок для занятий спортом. Кроме того, десять миллионов рублей руководство региона направит на благоустройство парка "Сказка" в Елизово.

