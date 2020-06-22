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В Узбекистане провели более миллиона тестов на COVID-19
Более 1 миллиона тестов провели в Узбекистане на коронавирус COVID-19 с момента обнаружения инфекции в стране, заявил в понедельник первый заместитель директора РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:26
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане провели более миллиона тестов на COVID-19

15:24 22.06.2020 (обновлено: 19:26 22.06.2020)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Более 1 миллиона тестов провели в Узбекистане на коронавирус COVID-19 с момента обнаружения инфекции в стране, заявил в понедельник первый заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического надзора страны Ботыр Курбанов.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 6358, скончались 19 пациентов, 4377 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
"С начала выявления коронавирусной инфекции в Узбекистане проведено 1,038 миллиона тестов, из них только за последний день - 17,6 тысячи", - сказал Курбанов в ходе онлайн-брифинга.
Курбанов сообщил, что в настоящее время на карантине находятся 59,5 тысячи граждан, прибывших из районов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо контактировавших с заболевшими. В том числе 36,6 тысячи помещены на домашний карантин и 22,9 тысячи - на стационарный.
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Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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