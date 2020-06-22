В Узбекистане провели более миллиона тестов на COVID-19

"С начала выявления коронавирусной инфекции в Узбекистане проведено 1,038 миллиона тестов, из них только за последний день - 17,6 тысячи", - сказал Курбанов в ходе онлайн-брифинга.

Курбанов сообщил, что в настоящее время на карантине находятся 59,5 тысячи граждан, прибывших из районов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо контактировавших с заболевшими. В том числе 36,6 тысячи помещены на домашний карантин и 22,9 тысячи - на стационарный.