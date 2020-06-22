https://ria.ru/20200622/1573309756.html
В ГД оценили значение рассекречивания архивов о преступлениях нацистов
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал рассекречивание архивов о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны лучшей защитой "от бреда, который несут... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:20
2020-06-22T18:37
75 лет великой победы
без срока давности
руслан бальбек
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
общество
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https://ria.ru/20200510/1571183406.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573290226_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_62a84fe2b0f11742c9de20e87fe7dc00.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
без срока давности, руслан бальбек, великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
назвал рассекречивание архивов о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны лучшей защитой "от бреда, который несут некоторые иностранные СМИ".
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передаст в понедельник в Государственный архив республики уникальные документы, отражающие факты нацистских преступлений против мирного населения в Крыму. Одним из вопиющих свидетельств геноцида мирного населения, учиненного фашистами в Крыму во время оккупации в 1942 году, стала зверская расправа над 900 красноармейцами в Судаке, которых подвергли пыткам, а после расстреляли, следует из архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Мы живем в то время, когда Запад пытается переписать историю, обвинить нашу страну во всех смертных грехах, а нацистов выставить чуть ли не гуманистами, пришедшими в Россию с великой человеколюбивой миссией. Поэтому рассекречивание документов ФСБ о репрессиях и карателях - это действенный способ уличить во лжи тех, кто пытается обелить нацистов. Что останется в мыслях у человека, когда он прочитает архивные документы? Недоверие к тем, кто на стороне "невинно пострадавших немцев", - пусть люди знают, чем на крымской земле занимались нацисты. Эта людская память - лучшая защита от того бреда, который несут некоторые иностранные СМИ", - сказал Бальбек РИА Новости.