В ГД оценили значение рассекречивания архивов о преступлениях нацистов

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передаст в понедельник в Государственный архив республики уникальные документы, отражающие факты нацистских преступлений против мирного населения в Крыму. Одним из вопиющих свидетельств геноцида мирного населения, учиненного фашистами в Крыму во время оккупации в 1942 году, стала зверская расправа над 900 красноармейцами в Судаке, которых подвергли пыткам, а после расстреляли, следует из архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Мы живем в то время, когда Запад пытается переписать историю, обвинить нашу страну во всех смертных грехах, а нацистов выставить чуть ли не гуманистами, пришедшими в Россию с великой человеколюбивой миссией. Поэтому рассекречивание документов ФСБ о репрессиях и карателях - это действенный способ уличить во лжи тех, кто пытается обелить нацистов. Что останется в мыслях у человека, когда он прочитает архивные документы? Недоверие к тем, кто на стороне "невинно пострадавших немцев", - пусть люди знают, чем на крымской земле занимались нацисты. Эта людская память - лучшая защита от того бреда, который несут некоторые иностранные СМИ", - сказал Бальбек РИА Новости.