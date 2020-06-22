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Матвиенко оценила статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне должна стать настольной у российских политиков при работе в школах, с молодежью и избирателями,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:13
валентина матвиенко
совет федерации рф
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, общество

Матвиенко оценила статью Путина о Второй мировой войне

15:13 22.06.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне должна стать настольной у российских политиков при работе в школах, с молодежью и избирателями, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
"Мне кажется, эта статья должна стать в нашей работе с молодежью, в школах, с избирателями нашим рабочим материалом, настольной книгой. Дело в том, что правда, подтверждённая историческими документами - это правда, с которой не поспоришь", - сказала Матвиенко на встрече с Палатой молодых законодателей в онлайн-формате.
Президент РФ Владимир Путин
21 июня, 17:0275 лет Великой Победы
Эксперт рассказал о впечатлениях от статьи Путина о войне
По словам спикера верхней палаты, статья Путина поможет российским политикам аргументированно опровергать те факты нарушения истории, которые предпринимаются "подчас на самом высоком уровне" разных стран.
"Ни один мировой лидер не сделал этого - в годовщину Победы, в годовщину Второй мировой войны Владимир Путин счёл необходимым напомнить, что предшествовало этой войне, какие уроки надо извлечь из этого", - отметила Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 09:2175 лет Великой Победы
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