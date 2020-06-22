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Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости, что в зале переговоров на российско-американских двусторонних консультациях не было и не могло... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:45
россия
маршалл биллингсли
дмитрий любинский
договор снв-3
вена
сша
в мире
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353
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россия, маршалл биллингсли, дмитрий любинский, договор снв-3, вена, сша, в мире

Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным

15:11 22.06.2020 (обновлено: 17:45 22.06.2020)
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© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 22 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости, что в зале переговоров на российско-американских двусторонних консультациях не было и не могло быть флагов Китая, поскольку речь о двусторонней встрече России и США.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник проходят в Вене, российскую делегацию возглавляет замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Перед началом переговоров Биллингсли в Twitter раскритиковал Китай за отсутствие его представителей на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, сопроводив публикацию фотографией, на которой видны расставленные на столах флаги трех стран. Посол России Дмитрий Любинский позднее сделал публикацию в Facebook, прикрепив фотографии с уже начавшихся переговоров. На столах вообще никаких флагов нет, что свидетельствует о том, что фотография Биллингсли в Twitter постановочная.
"Никаких флагов Китая в зале переговоров не только не было, но и не могло быть в принципе на российско-американских двусторонних консультациях по вопросам стратегической стабильности", - сообщил Любинский РИА Новости.
Примечательно, что анонсируя встречу в Вене, опрошенные РИА Новости эксперты не исключали возможных казусов, связанных с желанием США "усадить" за стол переговоров с Россией и Пекин.
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"Боюсь, что эти переговоры будут использованы только для того, чтобы американцы сделали пару фоточек какого-нибудь пустого стула, заявив, что, мол, Китай не приехал. И вообще все это использовать для того, чтобы в очередной раз надавить на Китай, что, конечно, мешает нормальному российско-американскому диалогу, на который в Вашингтоне остается все меньше ресурсов, да и, видимо, желания",- отметил ранее в интервью РИА Новости консультант ПИР-центра Андрей Баклицкий (материал вышел в ночь на понедельник).
В свою очередь постпредство Китая при международных организациях в Вене назвало твит Биллингсли про флаги "перфомансом". А гендиректор управления по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Конг в ответ на фото американского эмиссара написал в Twitter: "Какая странная картина - выставлять флаги Китая, когда самого Китая нет на переговорах. Удачи с продлением ДСНВ -3".
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Предыдущие двусторонние переговоры по стратегическим вопросам состоялись в Вене 16 января, после чего и без того нерегулярный диалог был поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса. Одной из главных тем консультаций станет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Предваряя встречу, Рябков заявил РИА Новости, что в Москве позитивно оценивают "возобновление такого рода контактов".
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РоссияМаршалл БиллингслиДмитрий ЛюбинскийДоговор СНВ-3ВенаСШАВ мире
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