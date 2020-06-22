Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным

ВЕНА, 22 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости, что в зале переговоров на российско-американских двусторонних консультациях не было и не могло быть флагов Китая, поскольку речь о двусторонней встрече России и США.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник проходят в Вене, российскую делегацию возглавляет замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Vienna talks about to start. China is a no-show. Beijing still hiding behind #GreatWallofSecrecy on its crash nuclear build-up, and so many other things. We will proceed with #Russia, notwithstanding. pic.twitter.com/EjDxXNmblv— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020
Перед началом переговоров Биллингсли в Twitter раскритиковал Китай за отсутствие его представителей на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, сопроводив публикацию фотографией, на которой видны расставленные на столах флаги трех стран. Посол России Дмитрий Любинский позднее сделал публикацию в Facebook, прикрепив фотографии с уже начавшихся переговоров. На столах вообще никаких флагов нет, что свидетельствует о том, что фотография Биллингсли в Twitter постановочная.
"Никаких флагов Китая в зале переговоров не только не было, но и не могло быть в принципе на российско-американских двусторонних консультациях по вопросам стратегической стабильности", - сообщил Любинский РИА Новости.
Примечательно, что анонсируя встречу в Вене, опрошенные РИА Новости эксперты не исключали возможных казусов, связанных с желанием США "усадить" за стол переговоров с Россией и Пекин.
"Боюсь, что эти переговоры будут использованы только для того, чтобы американцы сделали пару фоточек какого-нибудь пустого стула, заявив, что, мол, Китай не приехал. И вообще все это использовать для того, чтобы в очередной раз надавить на Китай, что, конечно, мешает нормальному российско-американскому диалогу, на который в Вашингтоне остается все меньше ресурсов, да и, видимо, желания",- отметил ранее в интервью РИА Новости консультант ПИР-центра Андрей Баклицкий (материал вышел в ночь на понедельник).
В свою очередь постпредство Китая при международных организациях в Вене назвало твит Биллингсли про флаги "перфомансом". А гендиректор управления по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Конг в ответ на фото американского эмиссара написал в Twitter: "Какая странная картина - выставлять флаги Китая, когда самого Китая нет на переговорах. Удачи с продлением ДСНВ -3".
Предыдущие двусторонние переговоры по стратегическим вопросам состоялись в Вене 16 января, после чего и без того нерегулярный диалог был поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса. Одной из главных тем консультаций станет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Предваряя встречу, Рябков заявил РИА Новости, что в Москве позитивно оценивают "возобновление такого рода контактов".