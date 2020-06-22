Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным

"Никаких флагов Китая в зале переговоров не только не было, но и не могло быть в принципе на российско-американских двусторонних консультациях по вопросам стратегической стабильности", - сообщил Любинский РИА Новости.

"Боюсь, что эти переговоры будут использованы только для того, чтобы американцы сделали пару фоточек какого-нибудь пустого стула, заявив, что, мол, Китай не приехал. И вообще все это использовать для того, чтобы в очередной раз надавить на Китай, что, конечно, мешает нормальному российско-американскому диалогу, на который в Вашингтоне остается все меньше ресурсов, да и, видимо, желания",- отметил ранее в интервью РИА Новости консультант ПИР-центра Андрей Баклицкий (материал вышел в ночь на понедельник).