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Медведчук раскритиковал Зеленского за продолжение курса Порошенко
Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине идет не второй год правления... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:11
ситуация на украине
виктор медведчук
донбасс
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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353
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ситуация на украине, виктор медведчук, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

Медведчук раскритиковал Зеленского за продолжение курса Порошенко

15:05 22.06.2020 (обновлено: 15:11 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине идет не второй год правления Владимира Зеленского, а седьмой год президентства Петра Порошенко, по его словам, глава государства должен разъяснить избирателям, на какие вызовы удалось ответить нынешним властям.
Ранее Медведчук опубликовал на сайте фракции открытое письмо Зеленскому, в котором назвал три главных вызова, стоящих перед Украиной. По мнению Медведчука, в свое время на эти вызовы не смог ответить бывший глава государства Петр Порошенко, поэтому большинство украинских избирателей проголосовали за Зеленского. Эти вызовы - прекращение вооруженного конфликта в Донбассе, остановка роста тарифов ЖКХ и прекращение насильственной украинизации.
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Очередное видеопослание также опубликовано на сайте фракции.
"Вот на эти три вызова я обратил внимание и акцентировал президенту Зеленскому, и я хочу сказать, что Зеленский обязан и должен ответить не мне - не Медведчуку, - не нашей партии. Он должен ответить на эти вызовы и вопросы избирателям – тем 73% наших граждан, которые проголосовали за Зеленского. Он должен дать ответ. Уже прошло больше года, и период, в котором мы живем, уже называется не "второй год президента Зеленского", а "седьмой год президента Порошенко", - заявил Медведчук, комментируя опубликованное им открытое письмо Зеленскому.
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По его оценке, если власти Украины не смогут остановить конфликт в Донбассе, то они рискуют "потерять Донбасс для Украины".
Медведчук не сообщил, ответил ли Зеленский на его открытое письмо.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Вчера, 12:13
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукДонбассПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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