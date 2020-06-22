Медведчук раскритиковал Зеленского за продолжение курса Порошенко

"Вот на эти три вызова я обратил внимание и акцентировал президенту Зеленскому, и я хочу сказать, что Зеленский обязан и должен ответить не мне - не Медведчуку, - не нашей партии. Он должен ответить на эти вызовы и вопросы избирателям – тем 73% наших граждан, которые проголосовали за Зеленского. Он должен дать ответ. Уже прошло больше года, и период, в котором мы живем, уже называется не "второй год президента Зеленского", а "седьмой год президента Порошенко", - заявил Медведчук, комментируя опубликованное им открытое письмо Зеленскому.