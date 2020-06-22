СМИ: британцы выступили за сокращение зарплаты Джонсона из-за COVID-19

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три четверти британцев считают, что вслед за мэром Три четверти британцев считают, что вслед за мэром Лондона премьер-министр Великобритании Борис Джонсон , а также другие министры страны, должны сократить себе зарплату в знак солидарности с миллионами рабочих, пострадавших из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу британского издания Daily Mail

Респондентам предложили ответить на вопрос, должны ли политики сократить зарплату на 10%. Согласно результатам исследования, 75% отпрошенных ответили на этот вопрос утвердительно, 13% - посчитали, что это необязательно, 11% затруднились ответить.

Ранее мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату на 10%, а также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты, чтобы снизить расходы городского бюджета на фоне пандемии коронавируса. Размер зарплаты лондонского градоначальника составляет 152,734 тысячи фунтов стерлингов в год. Таким образом, в 2020 году Хан недополучит 15,3 тысячи фунтов стерлингов.

Глава Лондона также отметил, что не является сторонником жестких мер экономии, однако если сейчас не сократить расходы, то городским властям придется урезать численность полиции, пожарных, а также других важных служб.

Исследование было проведено компанией Redfield & Wilton Strategies. Данная компания входит в Британский совет по опросам - ассоциацию исследовательских компаний, чьи исследования часто публикуются в местных СМИ.