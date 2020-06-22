Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573307401.html
СМИ: британцы выступили за сокращение зарплаты Джонсона из-за COVID-19
Три четверти британцев считают, что вслед за мэром Лондона премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также другие министры страны, должны сократить себе... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
садик хан
борис джонсон
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1400x0_80_0_0_00c329a3fdf1570c3384058975983d5e.jpg
https://ria.ru/20200619/1573180445.html
https://ria.ru/20200610/1572773916.html
великобритания
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1400x0_80_0_0_00c329a3fdf1570c3384058975983d5e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_aebe84ee5dc2e285b8332db034e7cab0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_30:0:2077:2047_1400x0_80_0_0_795605bbc6505e054c395b81100a1e82.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, садик хан, борис джонсон, великобритания, лондон, в мире

СМИ: британцы выступили за сокращение зарплаты Джонсона из-за COVID-19

15:01 22.06.2020
669
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три четверти британцев считают, что вслед за мэром Лондона премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также другие министры страны, должны сократить себе зарплату в знак солидарности с миллионами рабочих, пострадавших из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу британского издания Daily Mail.
Респондентам предложили ответить на вопрос, должны ли политики сократить зарплату на 10%. Согласно результатам исследования, 75% отпрошенных ответили на этот вопрос утвердительно, 13% - посчитали, что это необязательно, 11% затруднились ответить.
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
19 июня, 12:52Голосование по поправкам в Конституцию
Уровень угрозы от COVID-19 в Британии понизили с четвертого до третьего
Ранее мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату на 10%, а также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты, чтобы снизить расходы городского бюджета на фоне пандемии коронавируса. Размер зарплаты лондонского градоначальника составляет 152,734 тысячи фунтов стерлингов в год. Таким образом, в 2020 году Хан недополучит 15,3 тысячи фунтов стерлингов.
Глава Лондона также отметил, что не является сторонником жестких мер экономии, однако если сейчас не сократить расходы, то городским властям придется урезать численность полиции, пожарных, а также других важных служб.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
10 июня, 19:59Распространение нового коронавируса
Жертв COVID-19 в Британии могло быть вдвое меньше, считает эпидемиолог
Исследование было проведено компанией Redfield & Wilton Strategies. Данная компания входит в Британский совет по опросам - ассоциацию исследовательских компаний, чьи исследования часто публикуются в местных СМИ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
650000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Садик ХанБорис ДжонсонВеликобританияЛондонВ мире
Рекомендуем
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Женщина с детьми
Эксперты оценили средний возраст рождения детей в России
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Медведчук раскритиковал Зеленского за продолжение курса Порошенко
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Эксперты оценили ситуацию на границе Индии и Китая
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Якутске цистерна от бетономешалки опрокинулась на иномарку
Панорама Харькова, Украина
В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с COVID-19
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве
Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
Полицейского в Нью-Йорке отстранили из-за применения удушающего приема
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Татарстане женщину заподозрили в истязании полуторагодовалого сына
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 59 023
Машина скорой помощи
Главврач оценил ситуацию с очагом COVID-19 в челябинском онкоцентре
Мороженое в вафельном стаканчике
Житель Казани украл более 200 пачек мороженого
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
Лента новостейМолния