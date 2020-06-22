В Нур-Султане приостановят работу детских садов из-за коронавируса

АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Работу детских садов приостановят в столице Работу детских садов приостановят в столице Казахстана со вторника после выявления коронавируса у воспитательниц, сообщила пресс-служба городской администрации.

"По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что решение было принято из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом и выявленных случаев данной инфекции у воспитательниц.

"В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы", - добавили в горадминистрации.

Принятые меры направлены на сохранение здоровья детей и снижение рисков распространения инфекции. Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе, отметили в пресс-релизе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались. В Казахстане подтверждено более 17,7 тысячи случаев коронавируса, более 10,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 120 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 9,8 тысячи.