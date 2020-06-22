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Распространение нового коронавируса
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В Нур-Султане приостановят работу детских садов из-за коронавируса
Работу детских садов приостановят в столице Казахстана со вторника после выявления коронавируса у воспитательниц, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:53
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, нур-султан, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире

В Нур-Султане приостановят работу детских садов из-за коронавируса

14:53 22.06.2020
83
© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Работу детских садов приостановят в столице Казахстана со вторника после выявления коронавируса у воспитательниц, сообщила пресс-служба городской администрации.
"По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных)", - говорится в сообщении.
Пресс-служба пояснила, что решение было принято из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом и выявленных случаев данной инфекции у воспитательниц.
"В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы", - добавили в горадминистрации.
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Принятые меры направлены на сохранение здоровья детей и снижение рисков распространения инфекции. Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе, отметили в пресс-релизе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались. В Казахстане подтверждено более 17,7 тысячи случаев коронавируса, более 10,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 120 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 9,8 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКазахстанВ мире
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