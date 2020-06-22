В Киеве заявили о возобновлении работы КПП "Новотроицкое" в Донбассе

Отмечается, что для пересечения линии разграничения через пункт граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Кроме того, граждане, которые следуют с неподконтрольных Киеву территорий, будут проходить бесконтактный скрининг температуры тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Пересечь линию соприкосновения можно будет "при условии прохождения самоизоляции с использованием приложения "Действуй дома", добавили в погранслужбе.