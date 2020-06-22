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В Киеве заявили о возобновлении работы КПП "Новотроицкое" в Донбассе
Пропуск людей через линию разграничения в Донбассе возобновили на КПП "Новотроицкое", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:49
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В Киеве заявили о возобновлении работы КПП "Новотроицкое" в Донбассе

14:49 22.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Пропуск людей через линию разграничения в Донбассе возобновили на КПП "Новотроицкое", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
В марте в связи с распространением COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. В конце мая Киев продлил ограничения по пересечению пунктов пропуска на линии соприкосновения до 22 июня.
"По распоряжению командующего операцией объединенных сил в Донецкой области начал работу КПВВ "Новотроицкое". Сегодня, 22 июня, в данном контрольном пункте въезда-выезда с 09.00 до 18.00 (совпадает с мск) будет осуществляться пропуск. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что для пересечения линии разграничения через пункт граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Кроме того, граждане, которые следуют с неподконтрольных Киеву территорий, будут проходить бесконтактный скрининг температуры тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Пересечь линию соприкосновения можно будет "при условии прохождения самоизоляции с использованием приложения "Действуй дома", добавили в погранслужбе.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
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По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) из неподконтрольной Киеву территории через "Новотроицкое" прибыли 13 человек, три человека отправились в противоположном направлении.
С 10 июня была возобновлена работа КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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