https://ria.ru/20200622/1573305926.html
В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с COVID-19
Столкновения произошли на акции протеста против открытия Харьковского областного диспансера радиационной защиты для приема больных коронавирусом, пострадали... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:44
2020-06-22T14:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, харьков, в мире
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Столкновения произошли на акции протеста против открытия Харьковского областного диспансера радиационной защиты для приема больных коронавирусом, пострадали двое полицейских, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.
"Полиция расследует обстоятельства конфликта во время акции возле медицинского учреждения в Шевченковском районе Харькова. По факту происшествия следователи открыли три уголовных дела. В больницу с травмами доставлены двое сотрудников территориального отдела полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным правоохранителей, протестующие устроили акцию под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных COVID-19.
"Около 13.00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени", - добавили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.