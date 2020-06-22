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В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с COVID-19
Столкновения произошли на акции протеста против открытия Харьковского областного диспансера радиационной защиты для приема больных коронавирусом, пострадали... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:46
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353
60
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ситуация на украине, харьков, в мире

В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с COVID-19

14:44 22.06.2020 (обновлено: 14:46 22.06.2020)
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© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина
© Fotolia / lester120
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Столкновения произошли на акции протеста против открытия Харьковского областного диспансера радиационной защиты для приема больных коронавирусом, пострадали двое полицейских, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.
"Полиция расследует обстоятельства конфликта во время акции возле медицинского учреждения в Шевченковском районе Харькова. По факту происшествия следователи открыли три уголовных дела. В больницу с травмами доставлены двое сотрудников территориального отдела полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным правоохранителей, протестующие устроили акцию под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных COVID-19.
"Около 13.00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени", - добавили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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