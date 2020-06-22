В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с COVID-19

"Полиция расследует обстоятельства конфликта во время акции возле медицинского учреждения в Шевченковском районе Харькова. По факту происшествия следователи открыли три уголовных дела. В больницу с травмами доставлены двое сотрудников территориального отдела полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.