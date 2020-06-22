В Африке число случаев COVID-19 превысило 300 тысяч

По данным организации, количество случаев заражения на Африканском континенте составляет 303 371, скончались 7999 человек с подтвержденным коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.