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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573305150.html
В Африке число случаев COVID-19 превысило 300 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 300 тысяч, почти 8 тысяч человек скончались, сообщает региональное... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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алжир (республика)
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, алжир (республика), африка, юар, египет, в мире

В Африке число случаев COVID-19 превысило 300 тысяч

14:35 22.06.2020
187
© AP Photo / Brian IngangaКения
Кения
© AP Photo / Brian Inganga
Кения. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 300 тысяч, почти 8 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения на Африканском континенте составляет 303 371, скончались 7999 человек с подтвержденным коронавирусом.
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (97 302) и Египте (53 758). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2106), ЮАР (1930) и Алжире (845).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАлжир (республика)АфрикаЮАРЕгипетВ мире
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