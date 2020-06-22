На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Транзит газа на Транзит газа на Украину может прекратиться из-за оспаривания в суде выделения оператора ГТС из "Нафтогаза", заявил руководитель компании Андрей Коболев

Юлии Тимошенко. Ранее такой иск подали депутаты фракции " Батькивщина

По словам Коболева, если суд признает выделение ГТС незаконным, то Секретариат энергетического сообщества может отнять сертификацию.

"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", — заявил Коболев в интервью агентству LIGA.net.

По его словам, признание выделения оператора ГТС было бы крайне негативным сценарием для Украины и позитивным для " Газпрома ", поскольку будет отменена норма "качай или плати".

Контракт с Украиной

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу , в том числе транзитный контракт на пять лет.

По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие.