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На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Транзит газа на Украину может прекратиться из-за оспаривания в суде выделения оператора ГТС из "Нафтогаза", заявил руководитель компании Андрей Коболев. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:03
ситуация на украине
андрей коболев
газпром
юлия тимошенко
европа
партия "батькивщина"
украина
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ситуация на украине, андрей коболев, газпром, юлия тимошенко, европа, партия "батькивщина", украина, экономика

На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России

14:33 22.06.2020 (обновлено: 15:03 22.06.2020)
24702
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Харьковской области
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Транзит газа на Украину может прекратиться из-за оспаривания в суде выделения оператора ГТС из "Нафтогаза", заявил руководитель компании Андрей Коболев.
Ранее такой иск подали депутаты фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
По словам Коболева, если суд признает выделение ГТС незаконным, то Секретариат энергетического сообщества может отнять сертификацию.

"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", — заявил Коболев в интервью агентству LIGA.net.

По его словам, признание выделения оператора ГТС было бы крайне негативным сценарием для Украины и позитивным для "Газпрома", поскольку будет отменена норма "качай или плати".
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Контракт с Украиной

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет.
По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие.
Одним из ключевых условий продолжения этого транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза" завершилось 1 января.
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Ситуация на УкраинеАндрей КоболевГазпромЮлия ТимошенкоЕвропаПартия "Батькивщина"УкраинаЭкономика
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22 июня, 14:43
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