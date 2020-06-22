В Крыму прохожий спас упавшего в коллектор ребенка

Днем в воскресенье на улице одного из оживленных районов Симферополя шестилетний мальчик, находясь с мамой возле их дома, наступил на фанеру и провалился в коллектор для сбора воды. На спасение ребенка, который уже с головой уходил под воду, бросился проходивший мимо мужчина. Мальчик был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили следователи.