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В Крыму прохожий спас упавшего в коллектор ребенка
Следователи изучают обстоятельства падения шестилетнего мальчика в коллектор для сбора воды в Симферополе, сообщила пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:25
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), симферополь, происшествия

В Крыму прохожий спас упавшего в коллектор ребенка

14:25 22.06.2020
2470
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Следователи изучают обстоятельства падения шестилетнего мальчика в коллектор для сбора воды в Симферополе, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Днем в воскресенье на улице одного из оживленных районов Симферополя шестилетний мальчик, находясь с мамой возле их дома, наступил на фанеру и провалился в коллектор для сбора воды. На спасение ребенка, который уже с головой уходил под воду, бросился проходивший мимо мужчина. Мальчик был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили следователи.
Обстоятельства происшествия с ребенком будут проверены, следователи намерены установить службу и лиц, ответственных за обслуживание территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии. В ходе проверки деятельности таких лиц будет дана правовая оценка, сообщили в СК.
Машина скорой помощи
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4110050
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Следственный комитет России (СК РФ)СимферопольПроисшествия
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