Кравцов оценил итоги конкурса сочинений школьников "Без срока давности"

"Все работы ребят написаны очень проникновенно и чувственно. То, что вы, ребята, сделали, это очень и очень важно. Вы с позиции молодого поколения даете свою оценку такому чудовищному явлению, как нацизм, и я уверен, что ваши труды помогут сохранить ясность этого понимания для будущих поколений и для всего мира", - заявил министр в Музее Победы на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса, приуроченного к проведению в РФ Года памяти и славы.