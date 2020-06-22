Кравцов оценил итоги конкурса сочинений школьников "Без срока давности"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участники конкурса сочинений школьников "Без срока давности" дали оценку "такому чудовищному явлению, как нацизм", все работы написаны проникновенно, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Все работы ребят написаны очень проникновенно и чувственно. То, что вы, ребята, сделали, это очень и очень важно. Вы с позиции молодого поколения даете свою оценку такому чудовищному явлению, как нацизм, и я уверен, что ваши труды помогут сохранить ясность этого понимания для будущих поколений и для всего мира", - заявил министр в Музее Победы на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса, приуроченного к проведению в РФ Года памяти и славы.
Вчера, 11:33ОчеркБез срока давности. Детские сочинения о войне стали аудиоспектаклямиПо данным министерства просвещения, более 133 000 учащихся из всех регионов страны, а также посольских школ России за рубежом приняли участие во Всероссийском конкурсе сочинений среди школьников "Без срока давности". Он приурочен к проведению Года памяти и славы.
Кравцов также отметил, что победили конкурса будут единственными школьниками, которые в условиях сложной эпидемиологической обстановки смогут поприсутствовать на параде Победы 24 июня.
Просветительский проект "Без срока давности" проводился с целью увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Каждый участник отразил события этого страшного периода в истории своего города или села, в истории своей семьи, биографии героев боевых действий и работников тыла, в творчестве писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков.
Работы десяти школьников были признаны лучшими и войдут в сборник сочинений участников конкурса. Он будет торжественно представлен в Музее Победы и доступен всем посетителям.
Награждение всех 87 финалистов конкурса "Без срока давности" памятными призами состоится в Москве в ноябре в рамках работы международной научной конференции "Уроки Нюрнберга".