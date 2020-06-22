РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спрос на поездки в поездах дальнего следования холдинга РЖД в июне вырос вдвое по сравнению с маем, и компания восстановит в расписании более 70 составов, сообщила компания.

Холдинг РЖД сообщал, что в третьей декаде июня в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, в том числе на курорты Северного Кавказа и Черноморья, а при стабильно высоком спросе готов увеличить их число. С 24 июня РЖД вернут в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса.