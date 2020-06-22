РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спрос на поездки в поездах дальнего следования холдинга РЖД в июне вырос вдвое по сравнению с маем, и компания восстановит в расписании более 70 составов, сообщила компания.
"Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти. В мае холдинг "РЖД" возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое - до 200 тысяч в сутки", - говорится в сообщении.
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РЖД поясняют, что это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и стартом российского туристического сезона. Большинство билетов (37%) куплены на поезда в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Порядка 32% билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой, еще 31% - на поезда, курсирующие в сообщении с регионами.
Учитывая быстрые темпы восстановления спроса пассажиров на покупку билетов, холдинг "РЖД" принял решение о возобновлении движения еще ряда поездов. "В ближайшее время в расписании будут восстановлены более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Из них 36 поездов назначены на южные направления, они будут доставлять россиян к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Многие поезда увеличат периодичность курсирования", - говорится в сообщении.
Холдинг РЖД сообщал, что в третьей декаде июня в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, в том числе на курорты Северного Кавказа и Черноморья, а при стабильно высоком спросе готов увеличить их число. С 24 июня РЖД вернут в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменяли всего более 100 поездов дальнего следования в России.
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