Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573300233.html
РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования
Спрос на поездки в поездах дальнего следования холдинга РЖД в июне вырос вдвое по сравнению с маем, и компания восстановит в расписании более 70 составов,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020025_0:63:3476:2018_1400x0_80_0_0_5114f1934eb1c6304abda70cdd6bba70.jpg
https://ria.ru/20200619/1573208780.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020025_0:63:3476:2018_1400x0_80_0_0_5114f1934eb1c6304abda70cdd6bba70.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020025_745:0:3476:2048_1400x0_80_0_0_545aa59f2cbe5c2b5e06e09653078417.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020025_1428:0:3476:2048_1400x0_80_0_0_d787951979187d847e4509857e69d887.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика

РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования

14:01 22.06.2020
1413
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажирские поезда РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спрос на поездки в поездах дальнего следования холдинга РЖД в июне вырос вдвое по сравнению с маем, и компания восстановит в расписании более 70 составов, сообщила компания.
"Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти. В мае холдинг "РЖД" возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое - до 200 тысяч в сутки", - говорится в сообщении.
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
19 июня, 19:34
РЖД предложили билеты на "Сапсан" по сниженной цене
РЖД поясняют, что это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и стартом российского туристического сезона. Большинство билетов (37%) куплены на поезда в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Порядка 32% билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой, еще 31% - на поезда, курсирующие в сообщении с регионами.
Учитывая быстрые темпы восстановления спроса пассажиров на покупку билетов, холдинг "РЖД" принял решение о возобновлении движения еще ряда поездов. "В ближайшее время в расписании будут восстановлены более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Из них 36 поездов назначены на южные направления, они будут доставлять россиян к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Многие поезда увеличат периодичность курсирования", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Холдинг РЖД сообщал, что в третьей декаде июня в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, в том числе на курорты Северного Кавказа и Черноморья, а при стабильно высоком спросе готов увеличить их число. С 24 июня РЖД вернут в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменяли всего более 100 поездов дальнего следования в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
610000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная пассажирская компанияРЖДЭкономика
Рекомендуем
Медики в костюмах биологической защиты у специального поезда №906/905 Киев - Москва - Киев, прибывшего на железнодорожный вокзал Киев
Украина пока не рассматривает возобновление ж/д сообщения с Россией
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ
Медицинские маски
В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Задержанного по подозрению в госизмене отстранили от должности
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Цистерны на нефтебазе
Минэнерго изучит целесообразность сооружения нефтехранилищ
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко
Ректор Сеченовского университета рассказал о дефиците врачей в России
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Задержанного за госизмену курского подполковника арестовали в Москве
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
В "Росатоме" рассказали об испытаниях "топлива будущего"
Электронное табло с символикой евро в Москве
Официальный курс евро на вторник снизился на 18 копеек
Хорст Зеехофер
Глава МВД Германии назвал беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги"
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния