Эксперт прокомментировал отказ России от РЛС "Балхаш" в Казахстане

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Решение о выводе из эксплуатации радиолокационной станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Балхаш, расположенной в Решение о выводе из эксплуатации радиолокационной станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Балхаш, расположенной в Казахстане , является своевременным и не скажется на безопасности России, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, согласно которому Россия отказывается от использования данной станции.

"В настоящее время на территории России уже построены новые радиолокационные станции высокой заводской готовности типа "Воронеж", входящая в систему СПРН, поэтому все ракетоопасные направления у нас прикрыты. Наземный и космический эшелон СПРН сегодня надёжно работают и фиксируют любые ракетные пуски", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что сосредоточение всех важных элементов СПРН непосредственно на территории России отвечает требованиям национальной безопасности.

В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале ( Азербайджан ).