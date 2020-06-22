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Эксперт прокомментировал отказ России от РЛС "Балхаш" в Казахстане
Решение о выводе из эксплуатации радиолокационной станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Балхаш, расположенной в Казахстане,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:37
игорь коротченко
михаил мишустин
азербайджан
казахстан
в мире
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игорь коротченко, михаил мишустин, азербайджан, казахстан, в мире

Эксперт прокомментировал отказ России от РЛС "Балхаш" в Казахстане

13:37 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция
Радиолокационная станция
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Радиолокационная станция. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Решение о выводе из эксплуатации радиолокационной станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Балхаш, расположенной в Казахстане, является своевременным и не скажется на безопасности России, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, согласно которому Россия отказывается от использования данной станции.
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"В настоящее время на территории России уже построены новые радиолокационные станции высокой заводской готовности типа "Воронеж", входящая в систему СПРН, поэтому все ракетоопасные направления у нас прикрыты. Наземный и космический эшелон СПРН сегодня надёжно работают и фиксируют любые ракетные пуски", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что сосредоточение всех важных элементов СПРН непосредственно на территории России отвечает требованиям национальной безопасности.
В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале (Азербайджан).
К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.
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Игорь КоротченкоМихаил МишустинАзербайджанКазахстанВ мире
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