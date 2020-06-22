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Лукашенко: нигде нет такой демократии, как ее понимают в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни в одной стране нет такой демократии, как ее понимают в республике, и противопоставил ее борьбе с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:36
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко: нигде нет такой демократии, как ее понимают в Белоруссии

13:36 22.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни в одной стране нет такой демократии, как ее понимают в республике, и противопоставил ее борьбе с протестами во Франции и США.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление глава государства сделал в Бресте, посещая 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Главе государства рассказали об истории создания бригады, боевых возможностях соединения. Лукашенко ознакомился с образцами вооружения и военной техники, стоящими на вооружении бригады, условиями жизни и быта военнослужащих. Президент также встретился с воинским коллективом бригады.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране", - цитирует в понедельник слова Лукашенко его пресс-служба.
Он, в частности, привел примеры мер реагирования, которые предпринимались во Франции по отношению к "желтым жилетам", а также недавние события в США, где для наведения порядка привлекались военные.
В пятницу вечером у здания Белгосфилармонии в Минске оппозиционные претенденты на пост президента Белоруссии установили последние пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Пришедшие на пикет люди попытались выстроить "цепочку солидарности" вдоль центрального проспекта города, однако сотрудники милиции пресекли эту попытку. В результате люди в разных районах Минска стали выстраиваться в "цепи солидарности", тем самым поддерживая претендентов на пост президента республики, альтернативных Лукашенко. Правоохранители провели в столице ряд задержаний. Стихийные "цепи солидарности" выстраивались и в регионах республики. В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили РИА Новости, что около 270 граждан были задержаны в пятницу в различных городах Белоруссии после предвыборных пикетов из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции.
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