https://ria.ru/20200622/1573297974.html
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:30
2020-06-22T13:47
75 лет великой победы
марк бернес
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
великая отечественная война (1941-1945)
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200622/1573291818.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746128_0:148:3115:1900_1400x0_80_0_0_14aa9a9d4f6ddc5bffe05139bb92dcb5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк бернес, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, великая отечественная война (1941-1945), сергей собянин, москва, общество