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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:47
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марк бернес
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
великая отечественная война (1941-1945)
сергей собянин
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353
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марк бернес, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, великая отечественная война (1941-1945), сергей собянин, москва, общество

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

13:30 22.06.2020 (обновлено: 13:47 22.06.2020)
349
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.
На церемонии возложения цветов и венков присутствовали также волонтёры. Все участники церемонии были без масок, однако соблюдали социальную дистанцию.
После церемонии возложения, минуты молчания, исполнения гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула, исполнив композицию "Священная война" и песню "Журавли" Марка Бернеса.
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вчера, 12:1575 лет Великой Победы
Вышло постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби
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75 лет Великой ПобедыМарк БернесДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей СобянинМоскваОбщество
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