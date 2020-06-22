Лучшие педагоги Подмосковья получат по 200 тысяч рублей

"В Подмосковье прошел ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. По итогам конкурса победу одержал 51 подмосковный учитель, все они получат премию в размере 200 тысяч рублей", - сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.