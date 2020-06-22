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Лучшие педагоги Подмосковья получат по 200 тысяч рублей
Более 50 подмосковных учителей получат денежную премию 200 тысяч рублей за достижения в педагогической деятельности, сообщает РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:10
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Лучшие педагоги Подмосковья получат по 200 тысяч рублей

13:29 22.06.2020 (обновлено: 14:10 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 50 подмосковных учителей получат денежную премию 200 тысяч рублей за достижения в педагогической деятельности, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минобразования.
"В Подмосковье прошел ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. По итогам конкурса победу одержал 51 подмосковный учитель, все они получат премию в размере 200 тысяч рублей", - сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Выплаты педагоги получат к профессиональному празднику – Дню учителя, рассказала министр.
"Отбор был серьезным: победителей определили экспертные комиссии, фактически лучших учителей выбирает само педагогическое сообщество. Приятно, что успехи наших учителей отмечаются не только на региональном, но и на федеральном уровне", - отметила Каклюгина.
Конкурс проводится на основании указа Президента РФ "О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности" в рамках реализации национального проекта "Образование", рассказали в пресс-службе.
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