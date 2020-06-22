Эксперт оценил отказ России от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане

"Думаю, что это связано с тем, что на территории России уже развёрнуто достаточное количество радиолокационных станций и продолжать платить аренду за Балхаш экономически необоснованно. Конечно, любая дополнительная РЛС нам не помешала бы. С другой стороны, в приоритете станции, находящиеся непосредственно в нашей стране", - сказал Сивков.