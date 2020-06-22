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Эксперт оценил отказ России от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане
Эксплуатация российской радиолокационной станции Балхаш, размещенной в Казахстане, стала экономически несообразной после ввода в строй современных РЛС на... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:27
константин сивков
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константин сивков, азербайджан, казахстан, в мире

Эксперт оценил отказ России от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане

13:27 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов Константин Сивков
Константин Сивков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Константин Сивков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Эксплуатация российской радиолокационной станции Балхаш, размещенной в Казахстане, стала экономически несообразной после ввода в строй современных РЛС на территории РФ, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее правительство РФ поддержало денонсацию соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении.
"Думаю, что это связано с тем, что на территории России уже развёрнуто достаточное количество радиолокационных станций и продолжать платить аренду за Балхаш экономически необоснованно. Конечно, любая дополнительная РЛС нам не помешала бы. С другой стороны, в приоритете станции, находящиеся непосредственно в нашей стране", - сказал Сивков.
В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале (Азербайджан).
Ранее Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
24 декабря 2019, 14:48
Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике
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Константин СивковАзербайджанКазахстанВ мире
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