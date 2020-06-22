Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства мальчика в Астрахани

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства 12-летнего ребенка в Астрахани, тело которого правоохранители нашли в бетоне под полом дома, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом семья мальчика пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив. В настоящее время мать ребенка арестована.
"Глава ведомства поручил доложить о резонансном убийстве 12-летнего ребенка матерью в Астраханской области, тело мальчика спустя несколько месяцев поисков было обнаружено замурованным в бетонный пол. По данным следствия, преступление совершено женщиной, которая, пытаясь запутать следователей и оперативные службы, изначально сообщила о безвестном исчезновении своего сына", - говорится в сообщении.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая – Галина Морозова - известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.
Ранее также сообщалось, что в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии в Астраханской области, предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что подозреваемая в убийстве сына в Астраханской области Галина Морозова вышла из партии "Справедливая Россия" в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.