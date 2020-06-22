Минэнерго изучит целесообразность сооружения нефтехранилищ

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ изучает возможность сооружения нефтехранилищ в стране с точки зрения экономической целесообразности и стоимости проекта, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Вопрос создания хранилищ на данный момент активно прорабатывается Минэнерго совместно с компаниями отрасли. Это комплексный вопрос, целью которого является понять потенциал данного проекта с точки зрения сглаживания колебаний спроса и предложения, создания предпосылок для активизации трейдинга на базе российских маркерных сортов, и главное, стоимости проекта. Исходя из результатов этих изысканий, будет возможным определить целесообразность сооружения дополнительных хранилищ", – сказал он журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"Государство должно взять на себя роль координатора, но реализация такого проекта в отрыве от потребностей рынка приведет лишь к созданию очередного памятника промышленной архитектуры. Поэтому наиболее эффективным в данной ситуации будет государственно-частное партнерство, с привлечением международных инвесторов и биржи, чтобы создать дополнительные возможности для использования хранилищ", - подчеркнул Сорокин.

Он добавил, что место расположения и объем резервных мощностей предстоит определить в ходе работы, которая активно ведется министерством. "В первую очередь, они должны быть там, где на них есть спрос. Это крупные порты или трубопроводные хабы. В том числе и за рубежом на точках выхода из российских трубопроводов", – сказал замминистра.

В конце мая в пресс-службе Минэнерго РИА Новости сообщали, что ведомство прорабатывает предложение Российского газового общества (РГО) о создании в России системы хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% годового уровня добычи. Ранее президент РГО, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный направил Сорокину соответствующее письмо.