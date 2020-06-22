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Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная корея
сеул
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коронавирус covid-19, воз, южная корея, сеул, в мире

Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

12:39 22.06.2020 (обновлено: 13:26 22.06.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула. Архивное фото
ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая волна заражений коронавирусом.

"Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались неверными. Полагаем, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать с другими, распространение инфекции будет продолжаться", — приводит ее слова агентство Ренхап.

По мнению Чон Ын Гён, вторая волна в Сеуле, скорее всего, началась с нескольких случаев кластерных заражений в начале мая.
В свою очередь, администрация южнокорейской столицы выступила с предупреждением о том, что в городе могут вновь ввести режим строгой социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит в среднем 30 человек или если больницы окажутся заполненными более чем на 70%.
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По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 460 тысяч человек скончались.
В Южной Корее за весь период эпидемии зафиксировали 12 438 больных COVID-19, 280 человек умерли.
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