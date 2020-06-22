Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

"Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались неверными. Полагаем, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать с другими, распространение инфекции будет продолжаться", — приводит ее слова агентство Ренхап.

В свою очередь, администрация южнокорейской столицы выступила с предупреждением о том, что в городе могут вновь ввести режим строгой социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит в среднем 30 человек или если больницы окажутся заполненными более чем на 70%.