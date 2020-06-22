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В Душанбе прошел митинг памяти погибших в Великой Отечественной войне
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне, состоялся на православном кладбище города Душанбе, передает корреспондент РИА РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:07
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россия, владимир александров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), таджикистан, общество

В Душанбе прошел митинг памяти погибших в Великой Отечественной войне

12:36 22.06.2020 (обновлено: 13:07 22.06.2020)
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© Sputnik / Искандар Аминов / Перейти в фотобанкЦветы на торжественных мероприятиях в Душанбе
Цветы на торжественных мероприятиях в Душанбе
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ДУШАНБЕ, 22 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне, состоялся на православном кладбище города Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия проходили в честь 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны. После митинга более 70 его участников возложили венки и цветы к могилам погибших и почтили их память минутой молчания. Помощник командира 201-й российской военной базы по работе с верующими военнослужащими отец Роман провел молебен по погибшим воинам.
"Принято говорить: война оставила глубокий след в истории каждой семьи. За этими словами – судьбы миллионов людей, их страдания, боль и потери. Гордость, правда и память", - сказал на митинге на Аллее славы православного кладбища Душанбе посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. По его словам, важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом, в этой героической борьбе на фронте и в тылу плечом к плечу стояли представители всех республик Советского Союза.
Помощник командира РВБ Владимир Александров сказал, что "от того, как мы будем чтить память погибших и ушедших из жизни участников ВОВ, будет зависеть воспитание молодого поколения. "Именно от патриотического воспитания зависит, как они будут любить и защищать свою Родину", - сказал он.
Одиннадцать активных участников группы "Память-201", воины-интернационалисты и представители общественности, внесшие большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти погибших фронтовиков были награждены медалями и памятными знаками Минобороны Российской Федерации "за увековечивание памяти защитников Отечества", "Памяти героев Великой Отечественной".
В митинге на православном кладбище приняли участие российские дипломаты, сотрудники представительства Россотрудничества, личный состав 201-й военной базы РФ в Таджикистане. Также присутствовали представители комитета по делам воинов-интернационалистов, байкеры и российские соотечественники.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВладимир АлександровФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ТаджикистанОбщество
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