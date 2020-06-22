В Душанбе прошел митинг памяти погибших в Великой Отечественной войне

"Принято говорить: война оставила глубокий след в истории каждой семьи. За этими словами – судьбы миллионов людей, их страдания, боль и потери. Гордость, правда и память", - сказал на митинге на Аллее славы православного кладбища Душанбе посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. По его словам, важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом, в этой героической борьбе на фронте и в тылу плечом к плечу стояли представители всех республик Советского Союза.