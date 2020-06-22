https://ria.ru/20200622/1573293839.html
Ширвиндт считает, что людям после пандемии будет не до театров
Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что театры откроются для зрителей не раньше конца сентября, но людям после пандемии будет не до зрелищ из-за... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:36
2020-06-22T13:13
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александр ширвиндт
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт
считает, что театры откроются для зрителей не раньше конца сентября, но людям после пандемии будет не до зрелищ из-за отсутствия денег.
"Ничего еще никто не разрешал. "Не торопитесь, не торопитесь". Не торопиться можно неделю, а можно год. Репетировать мы начинаем в августе, это уже разрешили. Я думаю, раньше конца сентября публику пускать не будут. Денег сейчас будет мало у народа, не до театров. Но что будет завтра, никто не знает", - сказал Ширвиндт в интервью РИА Новости.
По поводу "шахматной рассадки" в зале, артист пошутил, что понадобится целый штат проверяющих документы. "Пришел с женой или любовницей в театр и сидишь от нее в четырех метрах... А если близким родственникам рядом сидеть можно, то сколько нужно людей на паспортный контроль, чтобы проверять, кто с кем пришел", - отметил Ширвиндт.
Он также пошутил по поводу онлайн-спектаклей. "Это секс по телефону. Немцы вот посадили 2 тысячи манекенов на стадионе, создать иллюзию зрителей. Но манекены трудно научить реагировать. Театр все-таки эмоциональное искусство, чтобы зрители смеялись, плакали, аплодировали. Виртуально это не происходит", - сказал собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.