Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573293839.html
Ширвиндт считает, что людям после пандемии будет не до театров
Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что театры откроются для зрителей не раньше конца сентября, но людям после пандемии будет не до зрелищ из-за... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:13
распространение нового коронавируса
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
театр
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573284531_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_bebb05d7519e996bcc4c6eab33e1d68f.jpg
https://ria.ru/20200523/1571879524.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573284531_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_bebb05d7519e996bcc4c6eab33e1d68f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573284531_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_0eafb13061ebae5f6587accaa34461a1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573284531_540:0:2588:2048_1400x0_80_0_0_5d6e39b6bb0bdf665aca8c8faa8e2800.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, театр, театр сатиры (москва), александр ширвиндт

Ширвиндт считает, что людям после пандемии будет не до театров

12:36 22.06.2020 (обновлено: 13:13 22.06.2020)
912
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт
Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что театры откроются для зрителей не раньше конца сентября, но людям после пандемии будет не до зрелищ из-за отсутствия денег.
"Ничего еще никто не разрешал. "Не торопитесь, не торопитесь". Не торопиться можно неделю, а можно год. Репетировать мы начинаем в августе, это уже разрешили. Я думаю, раньше конца сентября публику пускать не будут. Денег сейчас будет мало у народа, не до театров. Но что будет завтра, никто не знает", - сказал Ширвиндт в интервью РИА Новости.
Театр
23 мая, 11:47Культура
Минкультуры обсудит в конце лета порядок рассадки зрителей в театрах
По поводу "шахматной рассадки" в зале, артист пошутил, что понадобится целый штат проверяющих документы. "Пришел с женой или любовницей в театр и сидишь от нее в четырех метрах... А если близким родственникам рядом сидеть можно, то сколько нужно людей на паспортный контроль, чтобы проверять, кто с кем пришел", - отметил Ширвиндт.
Он также пошутил по поводу онлайн-спектаклей. "Это секс по телефону. Немцы вот посадили 2 тысячи манекенов на стадионе, создать иллюзию зрителей. Но манекены трудно научить реагировать. Театр все-таки эмоциональное искусство, чтобы зрители смеялись, плакали, аплодировали. Виртуально это не происходит", - сказал собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Александра Ширвиндта >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
1261000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТеатрТеатр сатиры (Москва)Александр Ширвиндт
Рекомендуем
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Сеченовском университете умерли четыре врача с коронавирусом
Статуя Фемиды в суде
В Вологде будут судить женщину, чья дочь умерла от солнечных ожогов
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос
Лабораторные исследования
Российские ученые разработали тест на биологический возраст
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Елена Малышева
Малышева показала переболевшую COVID-19 мать
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Разрушенный фашистами Севастополь. 1941 год
ФСБ рассекретила данные о зверской расправе фашистов над ранеными в Крыму
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге пропал фрагмент памятника жертвам политических репрессий
Цветы на торжественных мероприятиях в Душанбе
В Душанбе прошел митинг памяти погибших в Великой Отечественной войне
Монеты номиналом один рубль
Почта России объяснила, почему женщине в Петербурге выдали пенсию мелочью
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Портрет Президента России в кабинете Владимира Путина
Песков рассказал, что за постер лежит на диване в кабинете Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния