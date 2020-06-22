Ширвиндт считает, что людям после пандемии будет не до театров

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Худрук Театра сатиры Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что театры откроются для зрителей не раньше конца сентября, но людям после пандемии будет не до зрелищ из-за отсутствия денег.

"Ничего еще никто не разрешал. "Не торопитесь, не торопитесь". Не торопиться можно неделю, а можно год. Репетировать мы начинаем в августе, это уже разрешили. Я думаю, раньше конца сентября публику пускать не будут. Денег сейчас будет мало у народа, не до театров. Но что будет завтра, никто не знает", - сказал Ширвиндт в интервью РИА Новости.

По поводу "шахматной рассадки" в зале, артист пошутил, что понадобится целый штат проверяющих документы. "Пришел с женой или любовницей в театр и сидишь от нее в четырех метрах... А если близким родственникам рядом сидеть можно, то сколько нужно людей на паспортный контроль, чтобы проверять, кто с кем пришел", - отметил Ширвиндт.

Он также пошутил по поводу онлайн-спектаклей. "Это секс по телефону. Немцы вот посадили 2 тысячи манекенов на стадионе, создать иллюзию зрителей. Но манекены трудно научить реагировать. Театр все-таки эмоциональное искусство, чтобы зрители смеялись, плакали, аплодировали. Виртуально это не происходит", - сказал собеседник агентства.