Александр Ширвиндт: эмбрионы мемуаров зародились на фоне всеобщего вранья

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт написал автобиографическую книгу "Опережая некролог" , которая вышла в преддверии дня рождения Народного артиста РСФСР. О честных воспоминаниях, трагедии Михаила Ефремова, худрукстве и "утюгах" корреспондент РИА Новости поговорила с актером.

– Александр Анатольевич, у вас 19 июля грядет день рождения, как планируете отметить, позовете ли гостей, наконец-то, после длительного сидения в изоляции?

– Как-то отмечу. Тут у нас на даче все довольно грамотные люди, на своих участках все сидят, издали машут ручкой.

– У вас вышла автобиографическая книга с весьма саркастическим названием "Опережая некролог". Что родилось раньше – название или книга?

– К вирусу это никакого отношения не имеет, все задумывалось задолго до этого. Просто когда наступает 86 лет, поневоле мыслишки ночные гуляют. Решил вспомнить все, что было, людей и события в иронично-лирическом плане. Сначала я придумал ход, а потом уже родилось название.

© Изображение предоставлено издательской группой Аттикус Обложка автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта © Изображение предоставлено издательской группой Аттикус Обложка автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта

– Книгу долго писали?

– У меня есть редактор Юлечка Ларина, если бы не она, то ничего бы не было, она такая надсмотрщица, у меня дела всякие – актерство, худрукство, педагогика, а она все время заставляла меня садиться за стол. Только благодаря ее настырности я в течение года ее написал.

– Рассказывая не только про себя, но и про друзей, не боялись, что кто-то из них может на что-нибудь обидеться? Как это часто бывает с биографическими книгами, правду подчас говорить трудно, опять же у каждого она своя?

– Я старался никого не обижать, но и не врать. Если честно говорить, эмбрионы этих воспоминаний зародились на фоне круглосуточного вранья по поводу личностей, событий и вех. Если начинать с глобального личного и заканчивать местечковым личным, этот бесконечный поток вранья раздражает. Когда сталкиваешься с событиями, в которых сам присутствовал довольно плотно, возникает бешенство и желание сказать: "Да что вы!". Хотя и понимаешь, что это никому не помешает врать дальше, тем не менее обязан это делать.

© Изображение предоставлено издательской группой Аттикус Фрагмент из автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта 1 из 3 Фрагмент из автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта © Изображение предоставлено издательской группой Аттикус © Изображение предоставлено издательской группой Аттикус Фрагмент из автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта 2 из 3 Фрагмент из автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта © Изображение предоставлено издательской группой Аттикус © Изображение предоставлено издательской группой Аттикус Фрагмент из автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта 3 из 3 Фрагмент из автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта © Изображение предоставлено издательской группой Аттикус 1 из 3 Фрагмент из автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта © Изображение предоставлено издательской группой Аттикус 2 из 3 Фрагмент из автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта © Изображение предоставлено издательской группой Аттикус 3 из 3 Фрагмент из автобиографической книги “Опережая некролог” Александра Ширвиндта © Изображение предоставлено издательской группой Аттикус

– Вы рассказываете, в частности, об Олеге Ефремове, его буйном нраве, о том, что к вам он прислушивался, и вам приходилось неоднократно к нему приезжать спасать ситуацию. Эту главу многие СМИ процитировали в свете трагической истории с Михаилом Ефремовым, рядом с которым такого человека, к сожалению, не оказалось...

– Олег Ефремов – крупнейшая личность, который, как и другие творцы такого масштаба, что-то себе позволял. Тут же этот эпизод вырвали из контекста книги и разнесли на фоне этой катастрофы Мишкиной. Все мы тут, в этой истории, виноваты, все ахали, кричали: "Как не стыдно!", но ничего все-таки глобально резкого не делали. Мишка – замечательный парень, замечательный артист, только вот этот недуг и дикий наследственный темперамент... Что говорить, трагедия...

– В период самоизоляции многие жаловались, что работы не убавилось, а стало гораздо больше. Чем вы занимались в творческом плане?

– Главное событие, что у меня во время пика карантина родились один внук и два правнука. Театр до августа у нас на замке, ничего непонятно пока – как пускать, когда начинать и как сажать. Эти месяцы были такими рабочими буднями, когда надо что-то делать. У нас планировалась премьера в День театра в марте, что как раз совпало с началом карантина. Ребята сделали симпатичный музыкальный спектакль "Дамское счастье" по Эмилю Золя. Они очень много работали над музыкой, танцами, пластикой – почти год. Теперь, когда все на полгода отложилось, надо начинать репетиции сначала, это же не фильм, который можно отложить на полку. Текучки много. А на удаленке это все очень трудно.

– Где-то в ваших интервью промелькнуло, что вы Youtube утюгом называете, удалось на удаленке освоиться со всеми этими модными “утюгами”, зум-конференциями и так далее?

– Никак не могу освоить технологии, они все возрастают и возрастают, словарь уже больше Даля, я не успеваю – старый уже. Меня учит правнучка, она уже взрослая, ей 9 лет. Она меня учит все этим словам и нажимать на кнопки, немного осваиваюсь.

– Как вы относитесь к спектаклям-онлайн?

– Это секс по телефону. Немцы вот посадили две тысячи манекенов на стадионе – создать иллюзию зрителей. Но манекены трудно научить реагировать. Театр все-таки эмоциональное искусство, чтоб зрители смеялись, плакали, аплодировали. Виртуально это не происходит.

– Когда в Театре сатиры планируете начало сезона?

– Ничего еще никто не разрешал: "не торопитесь, не торопитесь". Не торопиться можно неделю, а можно год. Я думаю, раньше конца сентября публику пускать не будут. Репетировать мы начинаем в августе, это уже разрешили.

– А как вы относитесь к идее шахматной рассадки в зале, которую некоторые деятели культуры раскритиковали?

– Пришел с женой или любовницей в театр и сидишь от нее в четырех метрах... А если близким родственникам рядом сидеть можно, то сколько нужно людей на паспортный контроль, чтобы проверять, кто с кем пришел.

– Когда, по-вашему, зритель пойдет в театр безбоязненно?