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Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что в трагедии Михаила Ефремова виноваты его друзья и коллеги, которые не сделали ничего глобального, чтобы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:17
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
александр ширвиндт
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, александр ширвиндт, происшествия

Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова

12:32 22.06.2020 (обновлено: 13:17 22.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что в трагедии Михаила Ефремова виноваты его друзья и коллеги, которые не сделали ничего глобального, чтобы помочь артисту справиться с "недугом".
"Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: "Как не стыдно!" Но ничего все-таки глобально резкого не делали. Мишка — замечательный парень, замечательный артист, только вот этот недуг и дикий наследственный темперамент… Что говорить, трагедия", — сказал Ширвиндт в интервью РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
Вчера, 05:53
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Читайте полный текст интервью Александра Ширвиндта >>
Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
19 июня, 21:01
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовАлександр ШирвиндтПроисшествия
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Циники! Трагедия произошла в семье Сергея Захарова!
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