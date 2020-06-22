Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова

"Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: "Как не стыдно!" Но ничего все-таки глобально резкого не делали. Мишка — замечательный парень, замечательный артист, только вот этот недуг и дикий наследственный темперамент… Что говорить, трагедия", — сказал Ширвиндт в интервью РИА Новости.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.