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Россия отказалась от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане
Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:23
россия
казахстан
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20191030/1560381340.html
Правильное решение.
187
с одной стороны обидно что Россия еще на шаг уходит из СНГ, с другой стороны - эта станция уже давно морально устарела.
139
43
россия
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/143481/69/1434816964_0:0:2730:1536_1400x0_80_0_0_1c85d1a7658b00112ef698a35e128f7c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, казахстан, безопасность, в мире

Россия отказалась от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане

12:28 22.06.2020 (обновлено: 13:23 22.06.2020)
93623
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция
Радиолокационная станция
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Радиолокационная станция. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", —говорится в документе.

В состав казахстанского узла "Балхаш" входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
30 октября 2019, 09:52
Разработчик рассказал, когда истечет срок службы РЛС "Воронеж"
871876655
Обсудить 43
РоссияКазахстанБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Правильное решение.
22 июня, 12:48
Арсений Новиков
17810008
с одной стороны обидно что Россия еще на шаг уходит из СНГ, с другой стороны - эта станция уже давно морально устарела.
22 июня, 12:36
Максим Котов
12324208
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