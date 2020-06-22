https://ria.ru/20200622/1573292366.html
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 46 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа, зафиксированных в Индонезии, превысило 46 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:23
2020-06-22T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572649278_67:0:2820:1549_1400x0_80_0_0_e35dfa4a22f989c88fd6458baa74f8b7.jpg
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572649278_67:0:2820:1549_1400x0_80_0_0_e35dfa4a22f989c88fd6458baa74f8b7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572649278_65:0:2794:2047_1400x0_80_0_0_4f09083fe16c243ddbb293211dab04ea.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572649278_444:0:2491:2047_1400x0_80_0_0_a7f1ec9b3c15938e31a6b54bd147311a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, индонезия, в мире