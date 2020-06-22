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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 46 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа, зафиксированных в Индонезии, превысило 46 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 46 тысяч

12:23 22.06.2020
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© AP Photo / Dita AlangkaraДезинфекция на вещевом рынке в Джакарте, Индонезия
Дезинфекция на вещевом рынке в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Dita Alangkara
Дезинфекция на вещевом рынке в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом нового типа, зафиксированных в Индонезии, превысило 46 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным минздрава, общее число зараженных COVID-19 достигло 46 845, за сутки выявлены 954 зараженных. Число летальных случаев в Индонезии за все время составило 2500 человек, за сутки - 35. С начала эпидемии в стране от коронавируса вылечились 18 735 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИндонезияВ мире
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