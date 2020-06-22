В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 46 тысяч

Согласно данным минздрава, общее число зараженных COVID-19 достигло 46 845, за сутки выявлены 954 зараженных. Число летальных случаев в Индонезии за все время составило 2500 человек, за сутки - 35. С начала эпидемии в стране от коронавируса вылечились 18 735 пациентов.