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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:35
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
владимир путин
общество
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353
60
Возложение венка Владимиром Путиным к Могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
2020-06-22T12:17
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день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, владимир путин, общество

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби

12:17 22.06.2020 (обновлено: 13:35 22.06.2020)
458
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Глава государства после посещения главного храма Вооруженных сил РФ приехал в Александровский сад, где пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. Он каждому пожал руку, а один из ветеранов передал президенту конверт. Путин положил его в карман пиджака.
После этого все участники направились к Могиле Неизвестного солдата. Путин под звуки гимна некоторое время постоял в одиночестве, склонив голову, потом цветы возложили ветераны.
После марша Президентского полка Путин принял участие в минуте молчания. Попрощавшись с ветеранами, он возложил цветы к каждой стеле на аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду.
"Огненные картины войны" в День памяти и скорби
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
1 из 18

В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.

Участник акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
2 из 18

В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
3 из 18

Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".

Свечи и цветы у Вечного огня во время проведения акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
4 из 18

Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
5 из 18

Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
6 из 18

У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
7 из 18

"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
8 из 18

Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время создания картины из свечей Огненная картина войны у стен Музея Победы на Поклонной горе в Москве
9 из 18

Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
10 из 18

От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
11 из 18

Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
12 из 18

Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
13 из 18

Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
14 из 18

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
15 из 18

Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.

Акция Линия памяти в Москве
16 из 18

В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Свечи будут гореть до 23.59 22 июня.

Акция Линия памяти в Москве
17 из 18

Свечи будут гореть до 23.59 22 июня.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.

Акция Линия памяти в Москве
18 из 18

Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 18

В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 18

В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 18

Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 18

Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 18

Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 18

У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 18

"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 18

Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 18

Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 18

От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 18

Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 18

Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 18

Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 18

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
15 из 18

Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
16 из 18

В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
17 из 18

Свечи будут гореть до 23.59 22 июня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
18 из 18

Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1820003
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День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныВладимир ПутинОбщество
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