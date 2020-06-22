Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Глава государства после посещения главного храма Вооруженных сил РФ приехал в Александровский сад, где пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. Он каждому пожал руку, а один из ветеранов передал президенту конверт. Путин положил его в карман пиджака.

После этого все участники направились к Могиле Неизвестного солдата. Путин под звуки гимна некоторое время постоял в одиночестве, склонив голову, потом цветы возложили ветераны.