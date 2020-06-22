Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.
В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.
Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.
Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.
Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".
Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".
Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.
У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".
У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".
"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".
"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".
Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.
Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.
Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".
Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".
От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.
От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.
Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.
Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.
Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.
Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.
Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.
Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.
В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.
В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.
Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.
Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.
В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.
В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.
Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.
В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.
Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.
Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".
Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.
У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".
"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".
Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.
Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".
От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.
Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.
Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.
Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.
В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.
Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.
В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.
Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.