Вышло постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби

"Внести в постановление правительства РФ от 27 ноября 2006 года №716 "О порядке проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России" ... пункт 3 ... дополнить предложением следующего содержания "Общероссийская минута молчания проводится одновременно на всей территории РФ ежегодно 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени", - говорится в тексте постановления.