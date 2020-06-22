https://ria.ru/20200622/1573291818.html
Вышло постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби
Постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о проведении ежегодной минуты молчания в День памяти и скорби опубликовано на официальном интернет-портале... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:15
2020-06-22T13:06
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
михаил мишустин
общество
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https://ria.ru/20200622/1573173008.html
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великая отечественная война (1941-1945), михаил мишустин, общество