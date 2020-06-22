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Вышло постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби
Постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о проведении ежегодной минуты молчания в День памяти и скорби опубликовано на официальном интернет-портале... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:06
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
михаил мишустин
общество
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353
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россия, великая отечественная война (1941-1945), михаил мишустин, общество

Вышло постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби

12:15 22.06.2020 (обновлено: 13:06 22.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о проведении ежегодной минуты молчания в День памяти и скорби опубликовано на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.
"Внести в постановление правительства РФ от 27 ноября 2006 года №716 "О порядке проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России" ... пункт 3 ... дополнить предложением следующего содержания "Общероссийская минута молчания проводится одновременно на всей территории РФ ежегодно 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени", - говорится в тексте постановления.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
Вчера, 06:45
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Михаил МишустинОбщество
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